正當醫管局清算去年罷工爭取政府封關防疫嘅醫護人員、要求相關員工喺本月10日前交回「罷工扣糧」支票之際，一直支持香港醫護嘅長和系李嘉誠就趁今日立春，為醫護送上「春天的禮物」，宣佈醫管局全體9萬7千人員，只要手持佢今日運送到各大醫院，封面寫上「醫護香港一脈相連 感恩．感激」嘅心意卡，就可以喺本月8日至5月31日，喺全港百佳超巿換取同使用$200現金券。

李嘉誠今日透過「李嘉誠基金會」facebook專頁留言：「謝謝您們（香港醫護）一直守護香港人的健康，我與全港市民一樣，內心都為您們鼓掌！一點心意，與您共勉。」，仲喺個post加上「➕✖️心上人」、「心有醫護」、「心有香港」等hashtag。

心意咭總計值1,940萬

以9萬7千名員工計，呢批心意咭總值高達1,940萬，難怪基金會facebook小編都話多謝參與嘅幕後團隊，話「運送心意卡到各醫院，同押送現金一樣刺激，多謝上下一心撐醫護﹗」

其實李嘉誠已非首次公開撐香港醫護。早喺疫症爆發初期，李嘉誠基金會已為醫護及社福團體送上口罩等保護裝備，其後再宣佈捐出2,080萬，為每名應屆及其後一屆醫科畢業生饋贈5萬元獎勵金，令超過410名畢業生受惠。邊個對香港醫護有心？邊個無良心只識打壓醫護？相信港人心中有數。而且相信大家都唔會忘記，誠哥曾喺短片舉起拇指大讚「香港醫護好嘢」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！