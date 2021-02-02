【「神獸罷鷲」襲警案】

【本報訊】前年10月網民發起十八區再開花「神獸罷鷲」行動，有大學生及工程師在荃灣華都中心被警員截查時，疑反抗並拳打警員，其後被搜出疑似汽油彈及丫叉等物品。兩人被控在公眾地方管有攻擊性武器罪及襲警罪，案件昨開審。聲稱遇襲的警長出庭作供，被控方要求他辨認兩名被告，惟他未能認出首被告，指襲擊他的男子「面形明顯與被告完全唔同」。

稱醫生「對我非常仇視」

大學生容俊熙（20歲）被指2019年10月13日，在荃灣華都中心一樓58號舖外攜有汽油彈及鎚等物件；工程師冼家權（27歲）則被控攜有內藏石油蒸餾液的玻璃樽及丫叉等物件。二人另被控襲擊警長馮偉豪，容再被控襲擊警員林詠超。

馮供稱，案發下午看見兩名蒙面、穿黑衣的男子循南豐中心天橋走來。馮尾隨他們，兩人先後走進華都中心一樓的髮型屋內更衣。二人從髮型屋出來後沒有蒙面，馮趁同僚來到向二人表明身份，卻被次被告拳打他並謂「你話係就係呀」。次被告向他連擊三拳，導致他的眼鏡飛脫。他嘗試制止對方期間，疑似首被告拳打他的前臂。

次被告不斷反抗，又向圍觀途人求救，惟終被馮及同僚合力制服。馮指當日驗傷時，主診醫生「態度對我非常仇視」，極不友善。控方要求馮於庭上辨認兩被告，馮認出次被告，但指首被告的面形明顯與當日另一名肇事者不同。

案件編號：STCC3772/19