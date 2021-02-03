有團體於去年5月10日發起「全民覺醒林鄭下台九龍大遊行」，警方拒絕發出不反對通知書。當日一名19歲兼職倉務員在油麻地遇上警員截查，被發現背囊內有兩支噴漆，警誡下承認打算在附近建築物用噴漆噴上「S.O.V」（Share of voice）字句。倉務員早前承認管有物品意圖損壞財產罪，裁判官葉啟亮今指可以「畀一次機會」，判處160小時社會服務令。

辯方早前求情稱，被告鄧皓朗（20歲）只因希望為年輕人發聲才犯案，又透露被告患有專注力不足，需接受語言治療，但精於體育。被告打算到台灣升讀大學，現正等候結果。

求情期間，辯方又呈上被告、家人、牧師及中學班主任等人所撰的7封求情信，分別稱讚被告為人敦厚善良，曾參與派發物資及到社會飯堂等義務工作。被告關注社會，並非大奸大惡的人，受社會運動影響，一時衝動才犯案，當時打算為年輕人出聲，故計劃噴上「S.O.V」（Share of voice）三字，內容並非侮辱性或挑釁性字眼。

辯方今天求情再指，希望裁判官跟隨報告建議，判處被告接受中度的81至160小時社會服務令。裁判官葉啟亮判刑時指可以「畀一次機會」給被告，判處被告接受160小時社會服務令。

案情指，警方當日約3時在油麻地廟街239號對開截停被告及兩名友人，在被告背囊找到兩支噴漆及手套等物。被告於警誡下稱打算在附近建築物噴上「S.O.V」字句，至於他的兩名朋友在調查後獲釋。

【案件編號：KCCC2652/20】

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