港大校方早前以涉違《國安法》為由阻學生會舉辦《地厚天高》放映會，更有指校方或出動保安驅趕，但放映會今日順利舉行，約70名港大生參加，全程未有保安人員在場。有參與放映會的港大生批評校方打壓是次活動，但作為學生不應懼怕而自我噤聲。學生會稱餘下兩場放映會也會如期舉行。

放映會今晚6時半於港大學生會大樓舉行，約70人到場。學生會成員下午以黑色膠袋封上大樓玻璃外牆，以防有人從場外拍攝螢幕；6時起須憑學生證入場。

港大學生會副會長鄭凱盈表示，昨晚學生會發出聲明稱會如期舉行放映會後，未有接獲校方通知今日是否會阻止。她稱放映會是為了讓同學以「客觀、學術」角度了解2016年發生的連串社會事件，場內亦有做好防疫措施，包括要求進場人士探熱、戴口罩等。會長葉芷琳表示出席人數比想像中多，相信是校方的態度引起關注。她指另外兩場放映會亦會於2月5日及8日如期舉行，估計校方不會阻止。

學生紛重溫紀錄片 批校方收窄自由

二年級江同學稱已是「第三定第四次」看該電影，形容紀錄片主角梁天琦是香港本土運動的先導者，很想重溫。他批評校方態度無疑是打壓，作為學生不應懼怕、自我噤聲，「如果睇紀錄片都犯法，咁香港已經無咗所謂自由」。

容同學約一年前看過該紀錄片，「經歷咗咁多嘢之後印象更深刻、反思更多」。她質疑校方企圖收窄學生自治，設下更多紅線，欣賞學生會堅持舉辦活動。

直播重溫

《蘋果》果燃台

《蘋果》facebook

《蘋果》YouTube頻道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！