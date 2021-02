英國正式開放BNO「5+1」移民計劃,中國以不承認BNO作為有效旅遊證件及身份證明作反擊,可是多個大國相繼表示,他們會繼續承認BNO,這令中國隨時成為唯一一個不承認BNO的國家。繼美國、加拿大、澳洲表明會繼續承認BNO作旅遊證件後,本報向德國駐港領事館作查詢,該領事館最新回覆指,德國對BNO的立場沒有改變,表明德國視BNO為有效旅遊證件。(Our position on BN(O)s has not changed. They are recognized as valid travel documents.)

多個國家在「港版國安法」通過後,紛紛向港人提供移民的政策。去年7月,德國外長馬斯(Heiko Maas)指,就《港區國安法》推出回應措施,當中包括簡化港人入境規定。

2019年6月本民前前召集人黃台仰及成員李東昇獲德國批出難民身份,成為首批獲外國政治庇護的政治人物,一名參與反修例運動的22歲中大女學生,早前也獲德國批出難民身份。

昨日,澳洲駐港領事館指,會繼續承認BNO作為有效的旅遊證件,包括簽證。美國國務院及加拿大駐港總領事館本周一亦指,會繼續承認BNO的有效性。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!