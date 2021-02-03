英國正式開放BNO「5+1」移民計劃，中國以不承認BNO作為有效旅遊證件及身份證明作反擊，可是多個大國相繼表示，他們會繼續承認BNO，這令中國隨時成為唯一一個不承認BNO的國家。繼美國、加拿大、澳洲表明會繼續承認BNO作旅遊證件後，本報向德國駐港領事館作查詢，該領事館最新回覆指，德國對BNO的立場沒有改變，表明德國視BNO為有效旅遊證件。（Our position on BN(O)s has not changed. They are recognized as valid travel documents.）

多個國家在「港版國安法」通過後，紛紛向港人提供移民的政策。去年7月，德國外長馬斯（Heiko Maas）指，就《港區國安法》推出回應措施，當中包括簡化港人入境規定。

2019年6月本民前前召集人黃台仰及成員李東昇獲德國批出難民身份，成為首批獲外國政治庇護的政治人物，一名參與反修例運動的22歲中大女學生，早前也獲德國批出難民身份。

昨日，澳洲駐港領事館指，會繼續承認BNO作為有效的旅遊證件，包括簽證。美國國務院及加拿大駐港總領事館本周一亦指，會繼續承認BNO的有效性。

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