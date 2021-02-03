國安新形勢下，公務員要宣誓愛國愛港，而逾千公務員子女仍然每年由公帑資助到外國留學。公務員事務局今日向立法會披露，上年度有1,597人正領取津貼排子女到英國升學，涉款101.3萬元，政府平均向每名學生資助7.5萬元。

根據公務員海外教育津貼計劃，凡於1996年8月1日前加入政府服務的合資格海外及本地僱員，均可獲政府的教育津貼安排子女到英國升學。

公務員事務局提供予立法會的數字披露，截至去年12月31日，仍有約5萬名公務員合資格領取相關津貼，但由於符合資格的公務員陸續退休，領取津貼的人數已經由2015至16年度超過2,000人，降至本年度1,597人，而當中有1,585人是本地條件聘用，另有12人以海外條款聘用，全部學生都在英國升學，平均每名學生的津貼額有7.5萬元。

公務員事務局：海外教育津貼不合時宜

工聯會郭偉强建議政府改善津貼計劃，包括讓合資格的公務員子女在內地升學時，同樣獲資助以及將計劃擴展到1996年8月後入職的公務員。公務員事務局指，海外教育津貼計劃已經不合時宜，無計劃檢討或改變相關政策。對於近年有不少香港學生選擇到內地就學，基於政府鼓勵香港青年積極融入國家發展大局的政策，當局正積極研究擴大本地教育津貼的適用範圍至包括內地的中、小學。

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