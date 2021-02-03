網民去年5月號召到各區商場「和你Sing」，當日沙田新城市廣場「喜茶」店舖內設施遭人破壞，警方事後拘捕6名中學生。其中一名被告早前承認刑事毀壞罪，被判社會服務令。另一名被告今亦承認刑事毀壞及拒捕罪，署理主任裁判官溫紹明聽罷求情後無奈表示，自本案首名被告的判刑後，上級法院頒下多宗案例，對本案有約束力，不欲給予被告假希望，故先索取更生中心、教導所及勞教中心報告，還押至本月17日判刑，並須向「喜茶」賠償3,800元。

周姓被告（17歲）今承認刑事毀壞以及抗拒警長51030。案情指，去年5月13日，便裝警員喬裝成顧客於「喜茶」附近巡查。約晚上9時，身穿黑衣及蒙面的兩名已認罪被告突衝入店舖，用石頭破壞店內兩部收銀機及一部八達通收款機等，男子A則於店外把風，阻止保安入內。

便裝警見狀嘗試阻止兩被告，二人奮力反抗，周姓被告成功掙脫並逃去，惟另一人則被捕。警方兩日後拘捕周，他於警誡下保持緘默。

警方檢查另一被告的手機，發現有人於案發前18分鐘在WhatsApp開設名為「heycondom」群組，兩名被告均為群組成員。兩被告於群組內提供逃走路線，又被要求按指示衝入店舖內破壞。警方亦發現另一個群組，周曾於組內建議成員案發當日帶備工具。

辯方求情指，周姓被告就讀中五，與家人關係良好，親友均到庭陪伴。周希望將來成為教師，卻因本案而夢想破滅。惟他仍然努力讀書，準備文憑試。辯方續指，周本性純良，現已非常後悔，其父親亦為本案流下不少眼淚，望裁判官先索取感化及社會服務令等報告。

不過，溫官無奈婉拒辯方建議，指上級法院早前頒下相關案例，不欲給予被告假希望，故會索取其他報告。

本案其餘四名介乎15至17歲的被告均否認刑事毀壞、拒捕及阻差辦公罪，案件押後至3月23日審前覆核。

【案件編號 ：STCC2646/20】

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