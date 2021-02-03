政府將要求進入政府辦公室的公務員和公眾，要使用「安心出行」手機程式，以記錄他們進入政府辦公室的日期和時間。根據政府向公務員發出的信件，政府總部將由明日（2月4日）起試行有關計劃，但凡進入政總的職員、公眾人士、傳媒，均會被「強烈建議」使用安心出行的程式，並要向保安員展示已掃描相關二維碼。

如果相關人士不使用安心出行程式，保安會要求他們提供想前往的政策局或部門，以便評估此程式的使用量。政府亦要求公務員請其訪客在進入政總前，先安裝有關程式。

局方未回應若不安裝程式會否被拒入

公務員事務局回覆指，「提醒」政府員工及市民使用「安心出行」流動應用程式的先導計劃，分兩階段進行，首階段涵蓋的地點包括政府總部和大埔政府合署；第二階段將由本月16日開始，並會涵蓋海港政府大樓、旺角政府合署和屯門政府合署：「我們期望透過先導計劃進一步鼓勵政府員工和市民在抗疫期間，養成記錄自己行蹤的習慣，增強出入不同場所的信心。」惟該局並未有回應如果市民拒絕安裝程式，會否被拒進入政府辦公室。

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