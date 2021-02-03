經營上海小南國等中高檔連鎖食肆的上市公司國際天色集團有限公司，集團創辦人兼董事長王慧敏早前與辭任集團非執行董事的胞弟王海鎔出現金錢糾紛，遭胞弟入稟高等法院呈請破產。案件拖拉多年後，胞弟最近終於透過上海法院，成功向其姊派送破產呈請書。高院今再開庭時，在王慧敏缺席聆訊下，最終正式頒令王慧敏破產。

據了解，王海鎔將公司股份及利益賣予胞姊，但胞姊支付數千萬元後，一直未付2.14億元尾數。王海鎔早於2018年首次呈請胞姊破產，及後因為程序問題而撤銷。2019年再接再厲，惟案件多次提訊，卻因王慧敏本人或代表未有到庭、或未能證實她已收到破產呈請文件，令案件未有寸進。

王海鎔一方曾到王慧敏的公司地址，但無人接收文件。及後透過中港司法互助機制，由本港高等法院將文件交給內地人民法院，再派代表將文件送達王慧敏的上海地址，最終獲上海法院確認，王慧敏已收到文件，包括今日出庭的通知。高院今午再開庭時，王慧敏仍然缺席，法庭遂正式頒下破產令。

【案件編號：HCB6848/19】

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