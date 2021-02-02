2月1日緬甸軍方拘押了國務資政昂山素姬、總統和其他執政黨高級官員，並宣佈緬甸國防軍總司令敏昂萊接管國家。美國新總統拜登不免有些氣急敗壞，不僅嚴令放人，還威脅要制裁。而中國外交部只發表了一個不慍不火，不偏不倚的聲明。

2月2日拜登就職之後，一直想訪美而不得的中共政治局委員楊潔篪，終於用視像在美國「露臉」，提供講台的是美中關係全國委員會。他在嚴厲批評特朗普政府極端錯誤的反華政策之後，表示「中國從不干涉包括大選在內的美國內政，從不對外輸出發展模式，從不搞意識形態對抗，從不尋求挑戰或取代美國的地位，無意劃分勢力範圍。美方應切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切。美方應停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。」楊潔篪的目的明確，就是繼續尋求習近平在達沃斯論壇沒有收到的拜登友善的回應。

亞洲中南半島一直是中共與美國分庭抗禮的勢力範圍，而緬甸是半島最重要的國家。早在遭遇世界制裁的軍政府時期，中國向其伸出了唯一援助之手，眾多軍政府要員都到中國接受過培訓。與緬甸簽訂的一帶一路鐵路、輸油管和皎漂港項目，被稱為「經濟走廊」，不但可使得中國避開馬六甲海峽的戰略封鎖，還可使中共軍力直插印度洋。特朗普政權對華的貿易戰重創了中國經濟，使得亞洲多國獲利，成為加工業的轉移之地，尤其蓬佩奧推動瀾滄江、湄公河計劃，由美國提供軍事安全，日本提供資金、技術援助，印度也加進來，使得中南半島各國投向美國。僅以緬甸為例，昂山素姬不但拿掉一帶一路中的銅礦、水壩項目，還把中共最為看重的皎漂港100億美金削減到10億美金，同時把附近的兩個港口一個給了日本，一個給了印度。

緬甸、台海成新冷戰烽火台

去年1月17、18日，習近平不顧武漢疫情爆發，竟然出訪緬甸，會見政府領導人和國防軍總司令敏昂萊，以鞏固一帶一路計劃。今年習近平發表元旦獻詞，辦公室背景顯示多了一張照片，是去年1月19日訪緬回到雲南，當地安排少數民族兒童與他的合影。習去年回京就對武漢疫情做了批示，20日鍾南山便發表「人傳人」，23日開始封城。訪緬是至今習近平的最後一次出訪，辦公室的新照片也是對這次出訪的紀念。

今年1月11、12日，中共外交部長王毅訪緬，他訪問目的是繼續全面落實習近平訪緬成果，答應優先給緬甸提供疫苗。他會見總統、昂山素姬和敏昂萊，公開讚揚緬甸軍方「以民族振興為己任，從長遠角度思考國家未來發展。」他表示中國「支持緬甸軍方在國家發展轉型進程中發揮應有的作用。」

1月31日緬甸上演支持軍方的上街遊行，次日就發生政變。有評論指這是中共在緬甸搞的鹹魚翻身。結局如何？就看拜登政府的了。

從今年1月開始中共軍機大批量穿越台海中線、極度接近台灣領空。拜登1月20日就職後，從1月22日開始中共接連八天派出大批軍機進入台灣西南防空識別區，進行挑釁。其中23日派出13架戰機、24日派出15架戰機，創中共軍機擾台規模之最。羅斯福號航母戰鬥群23日進入南海執行「例行任務」。1月29日英國《金融時報》報道，美國及其盟國的情報顯示根據截聽到的中共轟-6轟炸機飛行員在駕駛艙裏的對話，證實接獲指令，模擬鎖定羅斯福號並發射反艦飛彈。

前中共海軍航空兵作戰訓練參謀姚誠2019年5月19日在YouTube做的影片中稱，上世紀8、90年代，大批中共飛行員駕機叛逃台灣，跑得沒辦法了，海軍航空兵技術部門與以色列合作製造出安裝在發動機上的設備24號機，它的作用是一旦接近台海中線，這個設備就啟動，慢車轉速，失去動力，只能掉頭，否則發動機爆炸。但是這個設備經常誤動，機毀人亡事故不斷發生。24號機終於撤掉了。現在對飛行員的監控主要是政治監控，很少單飛，不是雙機，就是四機，互相監督，發現異常，可以互相用導彈擊落。

1月23日美國國務院發言人普萊斯即發聲明：「美國注意到並關切中國大陸正意圖威嚇鄰國的模式，包括台灣。」還說「我們對台灣的承諾堅若磐石。」拜登政府更應該反思的是，只不過20年，從克林頓到奧巴馬，如何讓中共軍力在台灣海峽和南海如此做強做大？

呂月

中國資深傳媒人