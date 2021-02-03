「香港美容監察」召集人兼深水埗區議員袁海文，日前遭一間醫學美容中心入稟高等法院，指他惡意訛稱中心為美容院，繼而指摘中心違反當局防疫政策繼續營業。中心聲言已領取衞生署牌照，認為性質屬醫療中心，不受美容院停業令限制，認為袁海文言論構成誹謗，要求賠償及公開道歉。

原告是名人醫學美學有限公司，根據其網頁介紹，經營「NuMe名人醫美外科中心」，由毛舜筠等藝人代言。入稟狀指，被告袁海文至少由2018年起揭露美容業不良行為，唯獨從沒批評另一間他公開支持的醫療中心。

原告又指，被告自2018年4月至去年12月發佈冒犯言論，包括開記者會稱有美容院為了牟利而不配合防疫政策，對業界其他配合政策的從業員不公平，並指NuMe誤導市民，自稱為診所而非美容處所。

入稟狀重申，銅鑼灣總店去年12月獲衞生署批出日間醫療中心牌照，今年1月起亦有相關的臨時牌照，總店與尖沙嘴分店都由醫生經營，商業登記亦列明業務性質為「診所」。原告質疑袁海文惡意發佈有關言論，要求高院頒令袁移除誹謗言論、發佈更正聲明及公開道歉。

【案件編號：HCA192/21】

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