【本報訊】已故「愛國商人」霍英東二房幼子、著名外科醫生霍文遜創辦的「富貴診所」尚至醫療集團，其位於中環皇后大道中122號的醫療大樓16樓一名27歲女助護確診，她發病當日仍上班，五名曾與助護有緊密接觸的護士須檢疫。大廈16樓全層須停業14天消毒，衞生防護中心呼籲曾到診所的病人須檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會上指，編號為10522號的助護被列為本地源頭不明個案，於中環尚至醫療大樓16樓診所工作，主要負責登記及量度體溫，最後上班日期是1月29日，同日出現喉嚨痛病徵。患者曾與其他同事交談、工作或吃飯，五名護士被列為密切接觸者須檢疫，其工作樓層須停業14天。

五名密切接觸護士隔離

被問到涉事五名密切接觸護士或會到其他樓層工作，大廈需否全幢關閉強檢，張指若送往檢疫的密切觸者有人確診，中心會考慮擴大防疫措施。至於曾到訪該診所的病人，張呼籲他們接受檢測。

本報翻查衞生防護中心資料，該名確診助護居於早前曾有人確診的旺角上海街文華閣，助護發病後到過多處地方，包括中環工銀大廈、旺角華懋王子大廈、尖沙嘴利時商業大廈、旺角聯合廣場好彩海鮮酒家用膳及旺角銀都商業大廈等。

尚至醫療集團發通告指2月2日接獲通知，一名於中環尚至醫療大樓16樓骨科及運動創傷中心工作的護士確診，該護士2月1日檢測，翌日確診，及後證實她所住大廈早前有確診個案。該護士工作的16樓關閉至2月11日及清潔消毒。除五名須檢疫護士，大樓內其他醫護及員工已檢測，結果尚待確認。

2018年成立的尚至醫療集團，由霍夥前銀行家潘耀堅、內地私募基金和投資集團以六億元創辦，在皇后大道中122號租用15層商廈開設醫療大樓，提供保健、早期診斷、治療至復康一條龍服務，並設兒科、呼吸、皮膚、心臟科、臨床腫瘤科等專科。

集團現有逾40名醫生，不少為名醫，除創辦人之一的霍文遜外，尚有微創手術專家、外科專科醫生郭寶賢，及無綫前新聞之花黃德如丈夫、呼吸科專科醫生梁宗存等。集團收費是「中環醫生」市價，顧客非富則貴，大灣區更是主要目標市場，最少兩成半病人是內地人，中港澳設多間綜合大樓。霍文遜是霍英東和二太馮堅妮的幼子，霍英東對霍文遜十分寵愛，當年霍文遜出生，霍家有一幢大樓竣工，霍英東把該大樓命名為文遜大樓，作為送給兒子的禮物。

此外，有傳媒指中環太子大廈一間獵頭公司有多名職員確診，據指該公司職員常與金融人士見面，張竹君被問是否屬群組爆發時僅確認太子大廈有辦公室有確診個案，相關密切接觸者陸續確診，屬普通辦公室爆發，未見屬大型群組，無進一步透露詳情。