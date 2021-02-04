教育局昨（3日）宣佈放寬幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後的面授課程安排，容許增加至不多於全校人數三分一學生回校，但上課時間以半天為限。如果學校教職員定期每兩周檢測病毒一次，就有條件全校恢復半天面授課堂。不過，有校長直言有關安排不合邏輯，因教師檢測後並不代表學校就安全，形容這只是「幻影式安全」；另有中學校長指措施形同威脅，很多校長敢怒不敢言。

灣仔區校長聯會主席戴德正在港台節目《千禧年代》表示，不明白農曆年後的復課安排邏輯，「大圍環境根本在假期後，政府或專家都覺得唔係最安全環境，就算檢測教師而教師又願意，但點樣去將學校變成安全呢？兩樣嘢無邏輯關係。」他認為，要寫清楚如何令學校環境安全，不能有「檢測完就安全」的概念，否則只是「幻影式安全」。

戴德正續說，內地在疫情最雷厲風行時，是以「封城」配合檢測，認為如果本港不「封城」，讓正等待檢測結果的人「自由行」，即使找出隱形傳播鏈，對控疫沒大意義。

被問到會否增加學校的壓力，戴德正表示，任何工作都有壓力，但希望受過教育或者文明理性的人，思考如何令學生更安全回校。他又表示，將會與教職員開會討論，如果大家都願意檢測，換取申請全面復課，自己不會介意。至於教師是否願意配合，他則指香港是自由社會，而津貼學校有別於私校或補習社，學校沒有權力因為教師無檢測，而拒絕對方回校授課，校長難以迫令教師檢測。

中學校長：若有人不再檢測是否要停課？

廠商會中學校長麥耀光接受商台節目訪問時則指措施形同威脅，教師不做檢測，就不可以全校復課，令學校為難，很多校長「敢怒不敢言」。他相信，措施難以實行，當局在審批學校申請至可復課，已經要做第二次檢測，質疑若有人沒有檢測，是否又要停課。 他又說，學生不用檢測，加上舊生、導師及家長都可進入學校，質疑他們是否也要檢測。而其學校初步決定暫不安排全校復課。

張勇邦護航：點解入行時照X光無反應？

資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目上則表示，無需要過份解讀教育局的安排，認為有關安排並非強制檢測，「只是提供彈性選擇，可以唔用。」因為部份幼稚園、私立學校，包括國際學校和補習學校，由於學生無法上堂，無法收取學費而正面臨倒閉，局方是讓學校有自救機會，「正面啲去睇係畀咗太平門大家」，有需要才安排教職員做檢測，申請全校復課。他說，對於有意見認為學生亦應接受檢測，他擔心檢測能力是否足夠。

被問到教師是否有空間拒絕檢測，張勇邦則認為，教育界從業員入行時亦需要照肺，檢查是否有肺癆或肺結核，若做檢測能證明老師身體狀態合條件教學，是合理做法，反問「點解入行時照X光無反應？」他又說，其學校在農曆年後首星期會先安排全校人數六分一學生上課，第二周才用盡三分一限額。

教協斥政府卸責學校成磨心製造對立

教協亦批評要求教職員檢測的措施，轟政府推卸責任予學校，要求校方在確保全體教職員兩周一檢後才提出復課申請，令校方變成「磨心」，若想復課可能要用權力逼令全體教職員兩周一檢，想復課的家長也可能向校方施壓，造成多方面對立。

教協又指全面檢測實際上費時失事、難以執行，每校動輒70、80名教職員統籌全校檢測、上交結果、等待審批等程序亦十分繁瑣，在獲批復課後，學校便或要立即進行第二次檢測，工作費時失事，質疑是勞民傷財；且教職員風險較低，認為全面檢測是資源錯配，亦欠缺科學理據，並引述呼吸系統科專科醫生梁子超所指病毒有潛伏期，不能太依賴檢測作為恢復面授條件；並指選擇性只要求教職員檢測，無法防止病毒在校內傳播。

楊潤雄：學校管理層及教師比學生更大責任檢測

教育局局長楊潤雄今日在立法會聲稱，全部老師接受檢測並非當局稍後考慮是否全面復課時的條件，「絕對唔係希望為任何人構成一啲壓力」，指教育局至今的立場，都是鼓勵自願檢測。

楊潤雄又說老師接受檢測不是教育局對學校的要求：「我哋唔想校長有壓力迫教師做檢測」。對於有校長質疑為何學生不用檢測，楊雄潤解釋，學校和老師是為學生提供服務和教育，所以學校的管理層和教師「比學生有更大責任」。不過他承認，老師接受檢測後學校不會「零風險」，該局本周內會向學校發出詳細通函，教師可利用現時社區檢測設施進行檢測。

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