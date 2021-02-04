政府為向建制派「鬆章」，不惜打倒昨日的我。特首林鄭月娥今日在立法會稱，將立法制定劏房租務管制，翻查資料，這個建議多年前已由社福機構、長遠房屋策略督導委員會成員、民主派力推，但政府多年來嚴詞拒絕，更指租管會減少出租單位供應、推高租金，「未見其利，先見其害」，林鄭更曾親口稱租管會令出租單位減少，但在沒有民主派的議會，林鄭卻向建制送大禮。

2011年，香港社區組織協會指有劏房居民近半年面對加租30至40%，建議政府重訂租務管制，限制業主加租幅度。2012年，時任運房局局長張炳良不同意有關建議，指租管或令業主降低出租單位的意慾，反而減少市場上出租單位的供應，對有住屋需求者不利。

2013年至2016年期間，張炳良多番代表政府在立法會反駁租管建議，指擔心租管可能降低業主出租單位的意欲，反而減少市場上出租單位的供應，起租時業主或盡量提升租金，令租客未見其利，先見其害，形容租管是「雙刃劍」，弊大於利「好心做壞事」。

及至2017年林鄭上任特首至今，政府仍然拒絕實施租管。林鄭在2018年曾經指出，租管恐怕連可以出租的單位都會減少：「在整體香港樓房不足的情況下，保持樓宇單位可以出租都是我們需要考慮的因素。」不過在立法會只有建制派要「買佢怕」之下，林鄭亦要打倒的我。

立法會1998年廢除租金管制

殖民地政府曾在1973年實施租金管制，規定業主加租時間、幅度，戰前及戰後舊樓租金不可多於市值九成，只要租客續約時願意繳交市值租金，業主必須同意續訂租約，除非欠租或業主收回物業。1998年，政府認為管制特別對舊樓業主不公平，扭曲市場，又稱對低收入人士的即時影響有限，立法會通過政府動議廢除租金管制，及後大幅加租問題逐步浮現，2004年立法會通過撤銷租住權保障，即活化租務市場，並且打擊租霸，即使約滿後租客願意支付市值租金，業主仍收回單位。

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