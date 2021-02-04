政府昨日向政府總部員工發出內部通告，「強烈鼓勵」所有進入政總的人士，包括公務員、訪客、記者等要使用「安心出行」程式，《蘋果》記者今早9時多所見，政總門外今日特別加設了「安心出行」手機程式技術支援枱，有約10名政府人員在場，為不懂得安裝或掃描「安心出行」時遇上困難的進入政總人士提供協助。

未能出示要登記資料

大部份進入政總人士，均要先向保安展示安心出行的掃描記錄，才獲放行，但亦有少數進入政總人士向保安稱「今日無帶電話」後，成功進入政總，未見保安阻撓。

政府今日亦在總部入口，展示了「使用『安心出行』流動應用程式」告示牌，上面寫有：「由2021年2月4日（即今日）起，按公務員事務局的指示，所有人士在進入政府總部大樓前，請使用『安心出行』流動應用程式掃描大樓入口位置的二維碼，並向當值保安人員展示掃描記錄。未能出示有關紀錄，當值保安人員會登記有關人員所屬的決策局／辦公室。多謝合作。」

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