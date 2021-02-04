再有新春拜神儀式受疫情影響變動。東華三院宣佈，今年6所廟宇包括上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地社壇、油麻地福德祠，考慮到防疫需要，將改辦網上「觀音開庫」，滿足善信對傳統習俗的需求。

東華三院指，善信毋須出門仍能準時在農曆正月廿六「觀音開庫」正日借庫。善信可於網上登記代借庫服務，由東華三院代表，於正月廿六（3月8日）晚上11時起，統一在山東街水月宮進行借庫參神，並分批為6所廟宇逐一「摸庫」。屆時會於東華三院Facebook網上直播。如需於「觀音開庫」前進行還庫，善信亦可網上登記，由東華三院代為進行。

有需要的市民需在大年初一（2月12日）上午8時至正月廿五（3月8日）正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站免費登記會員，登入網站揀選「登記廟宇服務」，便可在心水廟宇中，選用代善信借庫或還庫服務。各廟設有不同登記上限，額滿即止，詳情請參閱網站服務細則。

各廟宇於正月廿六當天正常開放時間內不會提供還庫及借庫服務，只供一般參神，個別廟宇設有入場人數上限及社交距離措施，所有入場人士亦必須佩戴口罩及量體溫。

最多人前往借庫的紅磡觀音廟由華人廟宇委員會管理，該會去年已因疫情取消觀音開庫，惟仍有不少善信如常借庫還庫，《蘋果》正向該會查詢今年安排，暫未獲回覆。早前華人廟宇委員會已就新春車公廟入場，安排一連串防疫措施包括人數管制及必須掃描「安心出行」二維碼等。其他新春節目包括年初一花車巡遊、年初二煙花均已取消，旅發局改辦線上賀年市集與市民共度新年。

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