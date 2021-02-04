政府連續5晚突襲式封區。政務司司長張建宗日前宣佈收緊大廈及工作場所的強制檢測門檻，大廈若有一宗源頭不明個案，或工作場所有兩宗確診個案，就會被納入強制檢測名單，同時連日亦不斷封區禁足檢測。港府於晚上8時宣佈封鎖昨日已被列入強制檢測名單的旺角上海街647至651號文華閣，而近期有多宗個案的碧街及登打士街一帶，亦已於晚上7時被封。

中環尚至醫療大樓女助護（第10522號個案）昨日確診，屬無源頭個案，患者報稱居於文華閣。據衞生防護中心的資料顯示，該廈另有一男居民早前無源頭確診（第10272號個案），而一名報稱居於福和大樓A座的已病逝女病人（第10291號個案），亦曾於1月25日到訪文華閣，大廈合計涉及3宗個案。

晚上八時，大批警員已到達大廈對出的位置，架設鐵欄封鎖附近近快富街的上海街一帶，亦有工作人員於大廈閘上貼出告示。警員持大聲公向封鎖區內的居民廣播，指該處已被列為受限區域。大廈附近一帶的燈飾鋪及食肆亦已提早關門。

有居民一度想步出大廈，惟在見到警員已封鎖現場後，只好作罷。樓上曾有居民高處擲物，有警員隨即以電筒照向大廈單位。

余德寶：有居民一星期驗足5次

油尖旺區議會副主席余德寶接受《蘋果》訪問時指，對政府晚上連封油麻地及旺角一帶感到詫異。他指現時尚未掌握到封區是源於有確診個案還是污水帶病毒，但認為用污水帶病毒判斷是否封區是屬於「滯後」，覺得林鄭連日的突襲行動屬於勞民傷財。他又透露，有街坊一星期已驗了5次，不明白為何油尖旺多次中標，而另一些較嚴重的地區反而「咩事都無」。另一名區議員李傲然則表示，不明白政府封區的準則在哪裡，為何要用「回馬槍」迫同一幢的大廈再做檢測。

區議員朱江瑋就諷刺林鄭「唔知係咪同旺角街坊有仇」，指街坊已不期望政府講準則及講道理，但亦起碼想知道整個檢測及封區的流程，不希望再被政府蹂躪。

直播重溫

《果燃台》

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