武漢肺炎疫情持續，早前瑪嘉烈醫院和聯合醫院爆發院內感染，醫管局上月起安排需要照顧體弱病人的指定員工每兩周定期檢測，涉及5,000多人，第一輪檢測率近90%，惟未發現任何個案，明日（5日）起會再進行第二輪指定員工檢測，並改由外判承辦商負責，如運作暢順未來希望擴展至全部前線員工，惟暫未有落實時間表。另外，局方又為醫護確診個案進行基因分析，百多宗個案約30%未能排除院內感染，須繼續作調查。

醫管局稱需觀察醫護反應

醫管局上月起安排需要照顧體弱病人的指定員工每兩星期定期檢測，包括癌症化療或電療日間中心、紓緩治療外展小組和腫瘤科病房職員，涉及共5,077人。第一輪檢測率有4,553人參與，檢測率達89.7%，當中未發現任何確診個案。

醫管局總感染控制主任賴偉文指，由於檢測反應良好，明天將展開第二輪指定員工檢測，並交由外判承辦商化驗，若運作暢順，希望未來擴展至全部前線員工包括內科病房，但暫時未有落實時間表。被問到為何外判予承辦商化驗，他指要為5,000多名員工化驗，公院始終「有少少壓力」，也希望將公院資源留予更急切病人。他又認為「假陰性」情況可以出現在任何檢測方法，對署方認可的化驗所有信心，惟亦需要觀察醫護第二輪參與反應。

賴偉文又指，根據四波疫情數據，院內確診個案會跟隨社區個案而有升跌，認為醫院感染風險與社區相若。近月聯合醫院和伊利沙伯醫院分別出現院內感染群組，當時安排了全院檢測，兩間醫院分別都有超過95%員工自願檢測，其中成功找出瑪嘉烈醫院一名職業治療師確診，反映追蹤有效。

不強制醫護接種疫苗

他指醫院目前會為所有確診個案進行基因分析，以判斷是否屬於院內感染，例如以往曾發生深切治療部醫生確診，數天後隔離病房護士確診，兩人共通點是曾接觸一名確診病人，惟事後基因分析發現兩名醫護的病毒株與病人部份不同，最終排除了其感染是來自病人。而截至上月底共有450名員工被界定為密切接觸者要送往檢疫，大部份是護士，當中50%與裝備不當、病人戴口罩不當有關；另外50%則有80%與醫護一同進餐有關。

他又指，聯合醫院和瑪嘉烈醫院的醫護確診個案，較大機會是院內感染，在百多宗醫護確診個案中，約30%仍需要再調查是否屬院內感染。另外就醫護接種武肺疫苗方面，他指相信不會強制醫護接種，亦會讓他們自行選擇。

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