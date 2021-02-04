教育局在新高中通識科改革中，大幅增加涉及中國層面內容，被教育界質疑當局等於重推「國民教育科」，楊潤雄今日在立法會反駁，指外界不能簡單因為課程有三份二內容提及國家的事情，即視之為重推國民教育：「我哋希望成個課程其中嘅目標，係培養學生有一個國民素養、對國家有個認同，所以課程裏面展現到呢方面出嚟，係絕對正常」。

避答通識刪「法治和社會政治參與」主題

對於新課程將刪去通識科原有的「個人發展與人際關係」單元和「法治和社會政治參與」主題，楊潤雄今日僅就刪去「個人發展與人際關係」單元作回應，指是由於要減少課時，並認為學生可以透過其他學習經歷、社區服務，又或者日常在不同科目與同學溝通就可以學到相關內容，所以不用再特設相關單元，「我哋唔覺得呢一個（改動）喺成個課程、成個高中課程中，係有缺失嘅」，又稱相信家長「唔會因為呢樣嘢對新課程有所擔心」。

特首林鄭月娥在最新一份《施政報告》的《附篇》提出，將向學校提供有關行政及教育指引，協助學校人員及學生了解及遵守「港版國安法」後，楊潤雄今日回應時指，相關指引工作已接近最後階段，「我哋相信好短時間內可以（推）出得到」。

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