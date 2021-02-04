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蘋果抗疫門神 | 全港各區免費派發

電子版免費下載「蘋果抗疫門神」 守衛香港人

1小時前

「蘋果抗疫門神」今日起陸續在各區免費派發，數量有限，送完即止！為答謝香港人同行與支持，《蘋果》聯乘《異度空間工作室》特別設計了「蘋果抗疫門神」，感謝各區區議員特設派發點一同為市民服務。

《蘋果》撐香港人 用真相守護家人

要驅走瘟神，除了家貼門神，更需要用真相守護家人，歡迎透過贈閱蘋果計劃（贈閱券）將真相傳開。《蘋果》用真相對抗疫情，讓你及摯愛親朋遠離假訊息，牛年有《蘋果》就百毒不侵啦！《蘋果》仝人祝大家「五福臨門 一家平安」。

同時設有電子版「蘋果抗疫門神」，方便讀者隨時隨地免費下載：

按此下載左門神

按此下載右門神

全港各區免費派發

今日起陸續於以下地點免費派發，實際派發日期及時間請留意各派發點的公佈。由於數量有限，每人限取一對，送完即止。

●中西區

甘乃威議員辦事處：皇后大道西2至12號聯發商業中心1樓百匯廣場C1、C10、C11、D10、D11

梁晃維議員辦事處：堅尼地城觀龍樓D座地下58號舖

彭家浩議員辦事處：西環西祥街2號寶翠閣地下8B號

葉錦龍議員辦事處：干諾道西118號香港商業中心29樓2908室

●東區

鄭達鴻議員辦事處：北角琴行街4號好景中心18樓

李予信議員辦事處：北角錦屏街37-43A東發大廈C座37A號25號鋪

麥德正議員辦事處：筲箕灣道283號海景廣場2002室

張振傑議員辦事處：西灣河興東邨興康樓地下4號舖

●南區

羅健熙議員辦事處：鴨脷洲利東商場二期403室

林浩波議員辦事處：海怡半島海怡東商場 103 號舖

袁嘉蔚議員辦事處：田灣邨田麗樓地下8號

●灣仔

楊雪盈議員辦事處：銅鑼灣高士威道16-22號高威樓9樓F室

●九龍城

馮文韜、蕭亮聲議員辦事處：亞皆老街98號富都大廈2樓10室

曾健超議員辦事處：九龍城馬頭圍邨芙蓉樓地下211室

李軒朗議員：聯絡電話 28277778

●觀塘

梁翊婷、洪駿軒議員辦事處：翠屏南邨翠櫻樓地下5號室 、11B至12A室

李煒林議員辦事處：藍田麗港城第三期麗港中心商場20號地舖

馮家龍議員辦事處：觀塘寶達邨達康樓地下17號

王嘉盈議員辦事處：藍田匯景廣場L5 821 舖

●深水埗

楊彧議員辦事處：荔枝角海麗邨海禧樓地下4室

何啟明議員辦事處：深水埗大埔道168號南都大廈3字樓9室

袁海文議員聯絡處：荔枝角長順街11號長城工廠大廈506室

●油尖旺

林兆彬議員辦事處：太子道西185號嘉爵大廈1樓D室

余德寶議員辦事處：旺角西海富苑海欣閣地下 1 號

●黃大仙

莫嘉嫻議員辦事處：九龍富山邨富信樓地下3E室

沈運華議員辦事處：彩雲邨景新樓地下109室

劉珈汶議員辦事處：龍橫頭磡邨宏顯樓平台地下104-105室

●葵青

單仲偕議員辦事處：葵涌麗瑤樂瑤樓地下115室

尹兆堅議員辦事處：葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈1樓23B室

黃潤達議員辦事處：葵涌邨秋葵樓地下5號

●北區

林卓廷議員辦事處：上水寶石湖邨碧玉樓地下1號

●西貢

范國威議員辦事處：將軍澳毓雅里9號慧安商場1樓B170室

陳嘉琳議員辦事處：西貢普通道32號地下

●沙田

曾素麗議員辦事處：馬鞍山富寶商場平台R1號

李永成議員辦事處：馬鞍山烏溪沙村一巷38號地下

岑子杰議員辦事處：沙田瀝源邨福海樓地下11號

黃文萱議員辦事處：沙田第一城23座地下F2舖

趙柱幫議員辦事處：沙田博康邨博逸樓地下 1 號

陳兆陽議員辦事處：沙田沙角邨金鶯樓地下58-60號

●大埔

區鎮樺議員辦事處：大埔大元邨泰樂樓地下31號

關永業議員辦事處：大埔富善邨善群樓地下17號

任啟邦議員辦事處：大埔富善邨善美樓地下23號

●荃灣

趙恩來議員辦事處：荃灣荃威花園一期商場地下22A號舖

劉卓裕議員辦事處：荃景圍30-38號匯利工業中心B座1樓102室

岑敖暉議員辦事處：荃灣海濱花園8座（海雅閣） B平台P層117號舖

●屯門

陳樹英議員辦事處：屯門兆康商場212A室

張可森議員辦事處：屯門新墟雅都商場一樓F2舖

盧俊宇議員辦事處：屯門美樂花園商場地下39號舖

朱順雅議員辦事處：屯門海榮路22號 屯門中央廣場2207室

●元朗

張秀賢議員辦事處：元朗鳳攸北街5-9號順豐大廈地下27號舖

黃偉賢議員辦事處：元朗朗屏邨悅屏樓平台229室

鄺俊宇議員辦事處：元朗朗屏邨寶屏樓地下102室

林進議員辦事處：天水圍天瑞邨瑞財樓地下2室

伍健偉議員辦事處：天水圍嘉湖銀座1期251室

*禮品名額有限，先到先得，送完即止。

閣下如有任何查詢，歡迎聯絡顧客服務主任：

電話：2623-9985

電郵：cs@nextdigital.com.hk

網上：Facebook Messenger 特快客服，請按此

以上查詢途徑之服務時間均為：（香港時間）

星期一至五 上午10時至晚上6時

星期六、星期日及公眾假期休息

（非服務時間的查詢將於翌日回覆）

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