年宵市場唔開又開，玩謝一眾檔販。食物環境衞生署今日宣佈，原本取消的15個年宵市場將如期於本月6日至11日開放，但會嚴格控制人流，若人數增多，市民必須取票進場，每票限最多2人；攤檔經營者和員工亦須於年宵市場開放前48小時內做武漢肺炎病毒檢測，持陰性結果才可營業。

食環署表示，各個年宵市場於本月6日至11日開放，一般營運時間為上午9時至晚上12時，實際開放時間須視乎疫情及個別場地情況等因素而定。發言人指，各年宵市場會應用科技監察及管制場地人流，包括以紅外線感應器計算場內人數，並會在有需要時啟動取票系統，要求輪候市民根據票號入場。

可於網上「睇燈」得悉人流

發言人指，15個年宵市場的人流及輪候情況，會以紅、黃、綠燈形式，在各銷售點現場、食環署網站及運輸署「香港出行易」應用程式上顯示。綠燈代表人流較少，毋須取票進場；黃色代表人流增多，市民須取票輪候進場；紅色代表場內及輪候人數眾多，輪候時間會比較長。

當個別年花銷售點的人流增多，顯示黃色或紅色燈號時，市民須憑票進場。市民可於銷售點現場取票，或下載流動應用程式遙距取票，由召集進場起計的60分鐘內可憑票進場，每票不多於兩人，所取票號亦只在當天有效。一般情況下，取票服務會於各銷售點營運時間結束前45分鐘停止，食環署亦可能視乎實際情況暫停取票服務。

檔主及員工須於前2日做檢測

此外，攤檔經營者和員工必須於年宵市場開放前48小時內進行病毒病檢測，持陰性檢測結果方可營業，食環署會為攤檔經營者和員工提供單次免費病毒檢測服務，攤檔經營者亦須向署方提供員工名單及聯絡資料，以便有需要時追蹤確診個案及其接觸者。各年宵市場每日下午和傍晚須清潔1小時，攤檔經營者亦須提供足夠消毒潔手液供顧客使用。

市民進入年宵市場前必須量度體溫，場內必須佩戴口罩及不得飲食或吸煙等，有病徵則不可入場。發言人提醒市民應「快買快賣」，在購買年花後離開銷售點，減少人群聚集。有關年宵市場的開放時間、取票流程及常見問題等資料，可參閱食環署網站或致電食環署熱線2868 0000查詢。

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