【本報訊】民主派總辭立法會後，建制派一再「自閹」《議事規則》，立法會議事規則委員會昨開會，通過自由黨主席張宇人提出有關《內務守則》修訂，將爭取內務委員會通過。至於大會禁議員要求點人數、委員會人數設限等修訂，待獲取外間法律意見後處理。建制派議員、議規會主席謝偉俊表明，有關修訂仍以今屆會期結束前通過為目標。

立法會議事規則委員會昨閉門討論建制派提出修改《議事規則》。謝偉俊會後稱，由張宇人提出有關《內務守則》技術性修訂較「成熟」，將爭取內會通過。據了解張的修訂包括，訂明需有不少於三名議員在內會舉手示意要求成立法案委員會、限制內會特別會議動議議案需在會議日期前兩天提出，內會例會上不准動議議案等。

倡刪要求點人數權利

至於限制議員發言時間、刪走《議事規則》中議員可在不足法定人數時要求主席點人數，改為只有主席表決時發現法定人數不足，才可響鐘15分鐘召回議員，以及限制事務委員會和法案委員人數不多於15人等，謝指要索取外間法律意見及參考其他國家做法再討論。

謝指《基本法》規定會議法定人數35人，委員會需研究平衡議會有效運作，亦不違《基本法》。被問到立會主席已會就議案限時辯論，為何仍要修改相關議事規則，謝回應指，以往主席酌情處理，「承受不必要壓力」。