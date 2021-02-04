巴基斯坦裔少女稱自13歲開始，在家中遭親父及胞兄連番非禮，包括摸胸及指插私處，更遭比她年長僅一歲多的胞兄強行性交及肛交。父子被控非禮、強姦及未經同意肛交共5罪，案件今在高等法院開審。控方開案透露，女事主被親兄強姦後感到污穢噁心，一度想到住處天台跳樓輕生，惟因天台範圍屬其他業主擁有，未能自殺。

兩被告依序為事主的18歲哥哥及40歲父親，其中兄長被控一項強姦、一項未經同意下作出的肛交，以及一項非禮罪；父親則被控兩項非禮罪。兩人涉由2017年7月至2019年2月犯案，其間女事主X年僅13至15歲。

控方開案陳詞指，X與哥哥、父親、母親及弟弟同住，全部控罪均發生於家中。X與哥哥在同一學校就讀同一年級，她14歲那年在學校舉行反欺凌日當天傷及手腕，突然憶起哥哥曾於半夜強姦睡在碌架床上層的她，沒戴安全套下性交，並且非常大力揸胸，令X感到痛楚。X事後想走上天台自殺，但天台屬其他業主所有，她只好回家。

到她15歲生日前後，有次哥哥在凌晨2時許爬上她的床，強行脫去她的褲子，並把陰莖插入X的肛門內。該次肛交歷時數分鐘，X轉身推開哥哥，並因感到污穢而立即洗澡。X的15歲生日當天，她看電視時遭哥哥脫去褲子及觸摸臀部，X憤怒喝斥，哥哥才停手。

警誡下否認犯案

至於父親的兩項非禮罪，指他在女兒13歲時，趁女兒在床上看電視，出手觸摸X全身，包括胸部及私處，維持5至10分鐘。及後已15歲的X某日與父親在家中獨處，母親與兄長則到醫院探望弟弟，父親再次出手摸X全身，包括乳房及陰道內外側，更把手指插進陰道內，過程維持10至15分鐘。

父親曾叫X不要告訴別人，但她其後趁父母吵架時揭發遭父親非禮，父親承認做過，此後再沒非禮X。

控辯雙方同意案情指，最後一次案發後，翌月母親偕X往警署報案及錄口供；父親因不見妻子和女兒，另行報警，結果被捕。他及X的哥哥在警誡下否認犯案。聆訊明續。

【案件編號：HCCC80/20】

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