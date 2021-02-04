前年10月1日示威者「遍地開花」，多區有示威活動，其中9名男女被指當日在黃大仙非法集結，案件今日續審。連日聆訊以來，多名作供警員被指互抄口供，部份段落用字與標點一模一樣。有警長今日作供時，亦被質疑與同袍互抄口供，除了段落字眼一樣之外，兩份口供寫下「蒲崗村道」一語時，均寫了沒有艸字部首的「浦」字。警長承認兩份口供相關段落相似，但稱不同意抄襲口供屬妨礙司法公正。

本案多名出庭作供的警員均被質疑互相抄寫口供。當日行動中指示拘捕本案第一及第二被告的警長58334左耀昌亦同樣被質疑抄口供。辯方今指，左於1997年加入警隊，廿多年來提交的證人口供多不勝數，應知不能與同袍討論案情，亦不應互相抄襲口供。辯方對左謂：「抄襲口供係妨礙司法公正，你同意嗎？」左稱不同意。

警長否認抄襲口供 「有幾點唔同啦，點樣相同呀？」

辯方指出，左的口供與警員9751部份口供疑互相抄襲，段落之間只有一些字眼上的轉換、或者是中國數字與阿拉伯數字的分別。警長稱不同意口供一樣，「你都講，有幾點唔同啦，點樣相同呀？」但左同意內容字眼大致一樣。辯方指他與9751的口供同樣是在黃大仙警署撰寫，指他們互相抄文，左否認。

辯方再指出，他的口供亦與警員38334的口供部份段落相似，其中提及警方在蒲崗村道及鳳德道行動的段落，「浦崗村道」這詞出現多次，左的口供上均用沒有草花頭的「浦」字；而警員9751口供的部份段落與左的口供字樣一致外，亦同樣多次寫上沒有草花頭的「浦崗村道」，只曾有一處寫上「蒲崗村道」。左同意。

另一警員8698徐銘希作供。辯方稱其供詞與日前作供的警員11622互相抄襲，部份段落字眼一樣，包括標點符號。徐解釋謂：「啲文法係咁㗎嘛。」而其後段落兩人一同將「HKID」寫錯「HHKID」，辯方稱：「一齊咁錯，咪就係因為大家互襲囉。」徐不認同。

事隔三日始錄口供辯方質疑憑何憶述當日情況 警員：憑記憶

徐同意，他的警員記事冊沒有記錄口供所寫的大部份情節，只描述帶被告上警車。辯方指他於事發後3日才寫口供，質疑：「三日後，憑乜嘢記返當日件事？」警員稱：「記憶囉。」

就拘捕過程方面，拘捕本案第六被告的警員13282張家俊指，當日推進至沙田坳道時停下向後望，看見50米外同樣正在執勤、現已晉升至助理處長的呂錦豪截停一名女子、即本案第六被告，故上前協助。張檢查她的白色環保袋內物品，發現內有三個口罩，並有一疊黃色陰司紙。

辯方盤問時指出，該些陰司紙並非在第六被告的袋中檢到，而是其他示威者跌在附近，警員卻當成是她的物品。張否認，惟同意該些溪錢並非在其身上搜出。

控方傳召多名拘捕各被告的警員作供，警員均指轉入盈鳳里後，先看到一班人向龍翔道方向的小徑走，其後又有一班人沿小徑跑回盈鳳里，警員就在當時制服跑出的十數人，包括案中各被告。

兩名未成年男生均家住黃大仙區

其中拘捕第九被告的警員20003陳向生（音）指，當日黃大仙區內發生多宗堵路及非法集結事件，當時有其他小隊正在龍翔道進行掃蕩，相信該班跑入小徑、其後又跑回盈鳳里的人屬同一班人，只因龍翔道有警員才跑回來。

控辯雙方再讀出一份同意案情，本案第十被告、即15歲男學生與爺爺嫲嫲在黃大仙下邨居住，而本案第十一被告、即14歲男學生則家住附近鳳德邨。控方已傳召所有證人，明早辯方中段陳詞。

七男兩女被控非法集結罪，控罪指工程師高子晉（25歲）、學生甄健輝（22歲）、公關許忻陽（25歲）、私人女護士李咏梅（29歲）、女教學助理羅妙霏（24歲）、學生林坤煒（22歲）、學生鍾孝庭（19歲）、15歲男學生以及14歲男學生，於10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里與其他不知名人士參與非法集結。案件由裁判官黃士翔審理，兩名未成年學生獲法庭頒令，任何人不得披露其身份及資料。

【案件編號：WKCC3817/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！