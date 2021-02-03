鼠年尾聲無堂食，失去團年飯晚市，連非中式食肆也要扭盡六壬，推出盆菜疫市自救。有大埔區小店以團購形式合作炮製「我們的盆菜」，負責出盆菜的老闆娘本來營運日式餐廳，晚市禁堂食拖累生意大挫一半，為了生存，新年轉做盆菜，與其他老闆互相圍爐一齊捱，在經濟寒冬裏仍有人間溫暖。

10店砌出港人味道

「我們的盆菜」由本身在大埔經營日式餐廳的何小姐（Samantha）負責出品，大埔區內約10間食肆設自取點，亦有車手送貨，打着「香港人味道」旗號作招徠。去年第三波疫潮晚市禁堂食，大埔多家小店聯合送外賣，顧客在不同食肆點餐可以一併外送，因而令店主們結緣。今波疫潮堂食一禁近兩個月，時間比上次更長，餐飲業叫苦連天，很多老闆都憂捱不住。Samantha與其他店主「圍爐」吐苦水時認為，要找方法繼續生存，提議做盆菜，於是開始煮一些樣本讓大家試味，試出最合眾人心意的味道，砌成一個個「我們的盆菜」在新年前推出。

「其實做盆菜都幾麻煩。」Samantha說，前期準備很多工夫，每樣食物不同味，「當入面有十五樣嘢，你其實要做十五樣菜再砌番埋一齊，係好花時間」，她續說：「你開間餐廳有客嚟食嘢，有廚師煮、有樓面serve（服務），我係冇咩做㗎嘛。𠵱家做盆菜係勁辛苦！又要煮，又要安排啲嘢，又要接單，覆客係我，搵司機又係我，勁多嘢做。」

在籌備的過程中，Samantha體驗到大埔人的友愛，有老闆因生意下挫，本來打算賣盆菜，但得知Samantha會賣盆菜後，決定自己不做並把已訂好的保溫袋轉贈，她勸說老闆時被其回答打動，年長老闆認為環境艱難，一起做比各自為政好。

新正頭照開 頂住租金壓力

不過，立春的暖天未能終結限桌令下飲食業寒冬，她透露有餐廳有意本月結業，經營餐飲四年來從未遇過如斯困難，「有時都唔知，應該繼續捱定點？」以前會為每個節日佈置，臨近農曆年，其工場卻仍是聖誕裝飾，「都費事整，慳番啲錢，都冇人！」

她表示，去年年尾坊間不少業主已加租，或沒有再減租共度時艱，租金負擔並沒有減少，她形容現時只是「睇吓大家個底有幾厚，捱到幾耐」，其店往年會在農曆年放假數天，初五啟市，今年為捱下去決定新年亦無休，年初一二三四紅日如常營業。