英國政府早前開放港人申請BNO特別簽證，隨即引來中港兩地反制，更有傳中國政府有意在港引入《國籍法》，不容許香港人持有雙重國籍。懲教署則於2月初率先表忠，要求在囚人士確認國籍，加拿大政府今日（4日）亦證實，一名持有加國國籍的香港囚犯被署方要求公民身份「二選一」。有執業律師指，在香港擁有雙重國籍是合法，質疑懲教署是否有相關權力，又認為在囚人士有條件作出司法覆核；亦有囚權組織批評，港府是向社會最弱勢的在囚人士「開刀」，以達成與外國的政治角力。

執業律師憂囚犯是否知情及自願抉擇

加拿大政府指出，一名同時擁加拿大及中國國籍的香港囚犯，被要求公民身份兩選一，如果宣稱是加拿大籍，該人士會失去香港居留權；但如宣稱中國籍，則將失去加拿大政府的保護。執業律師黃鶴鳴質疑，懲教署是基於甚麼法律基礎，強迫在囚人士二選一公民身份，又關注程序是否在他們「知情同意（informed consent )」下進行，「係咪已經知情咗，揀A或者揀B（國籍）嘅利與弊，有冇一個法律意見或者第三者，中立話到畀佢聽分別喺邊？」而確保囚犯是自願作出抉擇亦非常重要。

黃鶴鳴又指，對於懲教署是否有相關權力有很大保留，「因為喺香港，一個人有兩個國籍係合法，即使係在囚，都唔代表冇權攞兩本護照，咁點解要揀？」更非常懷疑懲教署沒有在過程中提供獨立法律意見。因此，他認為在囚人士有理據就此作出司法覆核，「如果懲教署講唔出理由，點解要強迫佢揀，係有理據挑戰決定」，而懲教署更有責任向在囚人士及公眾解釋新措施。

邵家臻：兩國之爭將戰場擺喺監犯上

囚權組織「石牆花」創辦人邵家臻指出，早前已收到懲教署前線職員投訴，指因執行「二選一」命令，收到不少大使館表達不滿，令工作壓力大增。他批評，政府是選擇社會上最弱勢的人士「開刀」，「呢個一定係外交角力，但好可惜兩國之爭，將戰場擺喺監犯身上」，故認為囚犯只能無奈地作出選擇，「佢哋係最無辜同埋淒涼」。

邵家臻又指，持有外國國籍的在囚人士，因有大使館在背後保護，部份待遇會比一般囚犯好，如作出投訴或染病入院等，形容他們在獄中會「好捱啲」。此外，持雙重國籍的在囚人士，名牌上國籍一欄會被註明，如「中國籍／加拿大籍」等，但獲悉目前因配合「二選一」措施，已取消有關安排。

《蘋果》已向各大領事館及懲教署查詢事件，暫未獲回覆。

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