紅磡海灣軒酒店再有員工確診，患者為一名顧客服務員，而酒店上月已先後有6名保安及1名外判維修工人受感染。記者今日現場視察，發現酒店未有貼出確診通告，有租客指看新聞才知道再有員工確診，感到擔心，但因租約未滿，只能自己加強防疫。

從事銀行業的黃先生租住了酒店一段時間，住在A座，他指看新聞才知道再有員工確診，感到愕然和擔心，「睇新聞先知，即刻打落去問，唔清楚員工守邊座中咗，之前係外籍員工中，而家又有本地員工，話係放緊假嘅員工確診」。他指未見到酒店有張貼確診通告或透過信件通知，會向職員了解，他指因租約未滿不能貿然搬走，如再有更多員工確診自己會考慮做檢測，平日出入會加強消毒雙手。

來自南京、在理大工作的馬先生剛搬進酒店，將租住半年。他指不清楚有員工確診，直言如有10人以上確診才會擔心，考慮搬走，「自己保護好……（酒店）沒說，我覺得需要（通知），回去可能會問」。他指酒店衞生良好，有人打掃，暫不太擔心。

來自浙江的謝小姐在酒店住了半年，租約一年，她指上周知道有員工確診，自己約一個月前也有檢測，結果呈陰性，「有一點擔心，所以比較多留在房間，除了到大堂跟員工都少接觸」。她又指酒店沒貼出有人確診的通告，如再有更多員工確診自己會去做檢測，平日會加強防疫措施。

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