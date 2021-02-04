去年中學文憑試（DSE）歷史科試題引起爭議，教育局其後成立專責小組跟進。教育局向立法會提交文件指，考評局將邀請教育局「課程專家」參與各個文憑試甲類科目的審題委員會，又會建立由考評局高層、教育局代表等組成的「仲裁委員會」處理擬題爭議。

教育局向立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編制小組委員會提交文件，提到歷史科試題爭議，指教育局專責小組已於去年11月完成調查和檢討工作，並向考評局提出改善建議。考評局去年9月起陸續推行部份建議措施，計劃在兩年內落實所有措施。

教局代表考評局高層等組「仲裁委員會」

建議包括邀請教育局的「課程專家」以當然委員身份，參與文憑試24個甲類科目的「審題委員會」，協助制定試題及評卷參考。文件稱是為了「務求課程和考評宗旨能保持一致」；又會建立一個由考評局高層及課程發展議會和教育局代表組成的「仲裁委員會」，處理擬卷過程中出現但考評局內部未能解決的爭議。其他建議包括執行「審題委員會」的6年任命條款、及探討用先進科技改善擬卷流程。

教協副會長葉建源質疑，教育局代表在審題委員會是否會有比其他委員更大的權力，或需要向更高級別的官員問責。他擔心若該些代表能主導出題方式，會影響考評局的獨立性。

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