政制及內地事務局局長曾國衞今日明顯冇食藥，皆因11月底佢被影到喺特首林鄭月娥去立法會發表《施政報告》期間，進入熟睡狀態，佢事後回應傳媒時解釋指，因為扁桃腺炎食咗抗生素、消炎藥，作為主要官員，梗係要支持特首發表《施政報告》，因此狀態比較差。事隔兩個月，曾國衞再喺立法會聽林鄭答問，鬼打都冇咁精神咁喎，八方所見，佢幾乎全程處於抄寫狀態，寫咗一張又一張嘅A4紙筆記，更一度向身邊嘅發展局局長黃偉綸借筆抄寫。

睇返吖，國家主席習近平去年底喺「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」發表講話時，包括曾國衞在內嘅台下一眾港府官員，包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、創科局局長薛永恒及特首辦主任陳國基等都被央視影到排排坐似學生哥咁抄筆記，而當時曾國衞同特首辦主任陳國基個頭就俯得最低最「勤奮」。

而除曾國衞外，今日唔少局長都有抄筆記喎，唔通係怕睡魔急Call出洋相？無理由係林鄭短短兩個月之間，地位升到習大大層次啩？

林鄭話神童局長唔抗拒大辯論

而喺林鄭借答問大會向建制派派糖之時，佢對設失業援助始終留有一線。當工聯會陸頌雄問及勞工問題，話身兼勞工顧問委員會勞方代表嘅黨友鄧家彪希望同勞工及福利局局長羅致光公開辯論搵出路時，林鄭就代神童局長話，相信對方唔會抗拒辯論，但就話喎，因應疫情，可能要網上進行囉，佢又力Sell大灣區青年就業計劃反應好踴躍，170間內地公司已經推出超過1,100個職位，相信對大學畢業生係好消息。

張宇人會上睇馬會彩票 黃定光繼續瞓

議員們喺會上都「各自各精彩」，好似自由黨張宇人咁，就曾經拎部電話出嚟睇張馬會彩票相，唔知係咪對緊有冇中獎呢？而民建聯黃定光一如以往，再被影到喺議會「閉目養神」。

上次林鄭讀《施政報告》時掛住訂大閘蟹嘅經民聯張華峰，今日被影到疑似約咗人今晚飯局，《立場》影到佢開會期間收到友人喺群組傳來短訊，以「4/2」開頭嘅群組中，有人以英文表示啱啱買好餸，返緊屋企準備，相中可見唔計張華峰，群組有三、四個人。

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