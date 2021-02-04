政府打壓公眾傳媒查冊從未間斷，特首林鄭月娥今早宣佈正研究將「起底」行為刑事化，並將調整公眾查冊措施，甚至修改法例。記協認為，林鄭將「起底」與查冊混為一談，擔心未來會加緊限制，甚至禁止傳媒查冊；有民間研究組織批評政府以私隱作擋箭牌，實際是通過「武器化」的法律「對付一啲佢睇唔順眼嘅人」。

林鄭今早在立法會答問大會中形容過去兩年社會動盪、武肺肆虐，社交媒體充斥「起底」、仇恨言論或虛假資訊，雖然難以在短期訂立全面法例應對，但會透過執法及修例手段處理最為「逼切」的起底行為，提出將「起底」相關行為定為刑事罪行，亦會賦予私隱專員法定權力，要求社交平台或網絡移除起底內容，及為私隱專員擴權，包括刑事調查及提出檢控的權力，爭取於本年度修訂《私隱條例》，並將草案提交予立法會。

林鄭發言時把公眾查冊與「起底」混為一談，指近年有人利用各個政府部門管持的公共登記冊作起底行為，各個政府部門正重新檢視法律規定及行政安排，指有需要會調整甚至修改法例。

記協促港府承諾不限制採訪查冊

記者協會發聲明對事件表示極度關注，聲明指，林鄭在公佈消息時並無交代傳媒的查冊安排，憂慮當局以打擊起底為名限制採訪，促請政府承諾不會限制用於採訪的查冊。記協主席楊健興周四下午舉行網上記者會，指當局不應將「起底」與「查冊」混為一談，擔心一旦法例通過，傳媒工作更加困難，「未來可能限制，甚至禁止傳媒查冊」。楊指現時的立法會不能全面代表民意，「喺呢個時候去立法，仲要係咁有爭議，其實好大問題」。

本土研究社成員黃肇鴻解釋，不少公司以「艇仔公司」持有物業，公司查冊可核實背後真正持有人的身份，該社早前揭發輔警總監楊祖賜位於西貢北港新村的獨立屋涉僭建及霸官地，正是以查冊核實楊身份。

黃肇鴻批評政府利用私隱作擋箭牌，擔心法例定義「會寫到好主觀、含糊，相信佢之後改嘅版本會變到更加虛無縹緲，到時佢可以任意詮釋，只要睇你唔順眼，就可以用呢啲法例名正言順地搞你」，他形容當局「用武器化嘅法律去對付一啲佢睇唔順眼嘅人」，令日後研究工作代價提高，「我揪出一啲犯法分子，可能喺某啲人眼中就變起底」。

會計師公會促加入「審計」用途 免業界墮法網

會計師公會副會長李健恆表示，相信政府所指的「起底」屬惡意性質，然而詳細的定義要待草案出台方可研究。但他指，林鄭提出的公共登記冊服務例如是土地、公司以至車輛的登記註冊資料，會計業內在進行公司審計及清盤時都會用到，「每日都會做唔同類型嘅查冊，但唔會無啦啦去查其他公司」，然而現時的查冊選項當中並無「審計」一途，他希望政府部門接納業建議，在申請查冊時加入「審計」用途，避免業界墮入法網。

私隱專員公署回應歡迎政府建議，指會參考其他司法管轄區的法例以定義「起底」，並就刑罰、舉證門檻、刑事調查及檢控權力等為政府提出建議，又指自2019年6月至今年1月底，曾去信18個網上平台營運商，要求移除5,235條有關「起底」的連結。

政府近年打壓公眾查冊事件

●出生及結婚紀錄查冊：入境處於2019年10月收緊規定，任何人查閱他人的出生或結婚紀錄，須獲當事人授權

●車輛登記細節證明書：警方去年11月拘捕港台記者蔡玉玲，指她涉嫌在進行車牌查冊時觸犯「為著取得道路交通條例下的證明書 明知而作出在要項上虛假的陳述」罪；及後推出「篤灰服務」，若有車主被查，署方會通知相關車主

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