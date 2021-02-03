年關前不少公司裁員倒閉，令賀年送禮果籃生意大縮水，水果網店東主黃老闆稱：「唔少公司以前訂20個果籃，今年減到10個，打畀以前嘅熟客，先知佢（以往負責訂貨的職員）已經被裁走！」

上水「水貨街」掀結業潮

他透露，過往農曆新年生意額可達150萬元，但目前只接到20個公司客定單，比往年少60個大減七成。就連金融司、銀行、保險、醫務所、地產等大客亦減定單，「以前有公司出5,000蚊，叫我哋執一大籃靚生果，亦試過8萬、10萬一張單，但呢啲今年一單都冇！」雖然網購大熱，家庭客比去年同期升兩成，但仍未能挽回公司客的損失。

另一方面，以往逼爆拖篋內地客的上水「水貨街」，現時一片死寂。記者發現新發街一條街十間舖有七間拉閘，過往最熱鬧的新康街更有16間舖結業，不少檔口變成短租年花檔。

有零食店東稱，過往新年會大手買入日本曲奇和朱古力，今年都不敢入貨，「一個月都賣唔到一箱糖，年貨禮盒返少一半貨！」開業逾40年的參茸海味店職員直言，今年新年市道極惡劣，大呼：「今年真係坐以待斃！」現時主要靠中醫看症維持生計。

水客無影，就連深圳港貨店也全軍覆沒，內地人亦改為網購港貨。上水美妝商會會長楊先生透露，上水原本有120至130間藥妝店，現時六成結業，不少藥妝店轉型網購，速遞運貨到內地，預料過年後如疫情持續，「水貨街」將消失。