前立法會主席曾鈺成和「梁粉」前行會成員張志剛因為特首選舉應否以「協商」舉行而引發隔空罵戰，隨着曾鈺成狠批張志剛作為「中國人民政治協商會議全國委員會委員」，竟然不清楚「協商」為何物後，張志剛今日在《明報》發表題為〈臨危抽水 其心可誅〉的文章，公開質疑：「你曾鈺成就算不是共產黨員，也是民建聯成員。香港陷入如此艱難境地，建制派接連受到重挫，理應痛定思痛、深刻反省，你曾鈺成還閒極無聊，出來抽水，其心可誅！」

張志剛文中點名批評曾鈺成過去從政30多年的言行「搖擺飄忽」，並引述「坊間一些流行說法」指：「如果不是曾鈺成當立法會主席時的縱容，就不會有反對派的猖狂；如果不是反對派的猖狂，中央政府不會下定決心立《國安法》；如果不是中央立了《國安法》，香港的政治環境不會迅速改善」。他稱，若把上述三種講法扣連，「那曾鈺成的作為是功是過就很難一時之間下斷語。」

對於曾鈺成早前批評其「協商特首論」有辱政協委員身分，張志剛反問：「我只當了一屆政協，曾鈺成當了4屆，我想問一問曾鈺成，你的政協委員是如何當上的？」張並指，前財政司司長曾俊華、社民連曾健成、前電台主持曾智華都沒有當上政協，但曾鈺成卻當上，「一言以蔽之，因為政協委員是經協商產生。協商的結果，就是你曾鈺成，不必解釋。」

張志剛又聲稱，「選舉」是一個「機械式的操作」，最重要的原則就是「從眾」，但「協商」是一門「政治藝術」，「這藝術就是『不絕對簡單從眾』，因時因地因勢而考慮眾多因素，再去用『智慧』作出一個決定。協商的過程和操作，可以有千百樣變化，但無論如何變，都是以中央作主導，毋須向英國人交代！」

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