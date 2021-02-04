特首林鄭月娥今日預告將立法引入更多非本地培訓醫生，香港醫學會會長蔡堅直言不同意有關做法，批評繞過考執業試而中門大開，會令引入本港的醫生質素參差；不過他直言不想多發言，因為「出聲冇無用，立法會一定過，冇嘢可以做，又唔會阻止到依家強勢政府做嘢嘅方法」。對於會否再次引起醫學界與政府的紛爭，蔡表示，「睇吓醫生同市民有咩反應，依家唔同幾年前仲可以喺立法會靜坐」。前線醫生聯盟主席冼建文表示，措施無助針對性解決公立醫院中層醫生嚴重流失的問題。

林鄭用梁卓偉做例 蔡堅稱證現已有回流機制

蔡堅表示，外地醫科畢業的醫生想來港執業，應循現有機制包括考執業試或有限度註冊，「特首提梁卓偉，佢都係有限度註冊返嚟香港，即係依家已經有機制可以畀醫生返嚟香港，只係要留喺公營機構或者大學」。他估計是不限地域開放予在海外讀醫的港人返港執業，並制定獲認可的海外醫學院名單，「點樣分辨全世界邊啲醫學院可以獲認可，我做唔到」。

蔡堅直言，自己剛當選醫委會執照組主席，負責籌備和舉辦非本地醫科畢業生執業資格試，及評核駐院實習醫生接受評核期的表現，「如果海外醫生唔需要再考試可以直接嚟，總之唔做呢個位」。 他質疑以現時香港的環境，會有多少人願意回港執業；而且政府要考慮醫管局承受能力，增聘醫生後是否有能力相應增聘護士及其他專職醫療人員等。

前線醫生聯盟質疑對本地生欠公平

冼建文則表示，不贊成非本地培訓醫生繞過執業試可回港執業，考執業試是最公平的方法評核是否符合專業資格，及捍衞本港醫療質素。若不想考執業試，可用現時有限度註冊機制在公立醫院執業，不需再重叠設立另一個機制。

他又指，政府的建議無助解決公立醫院人手短缺問題，因現時流失率最嚴重是中層有經驗的醫生，不少人離職是因醫管局內部問題；內部問題不解決，人手只會繼續流失；反而年輕醫生流失率相對較少，而且每年有約500名醫科生畢業，相信未來可以填補相關空缺。他認為若政府引入的非本地培訓醫生並非有一定經驗，無助解決問題；政府也沒提及病床及硬件不足問題，是單純簡化人手不足問題，便想從海外輸入醫生。

他又指，措施會衍生很多問題，如「到時個個去海外讀醫，再返嚟香港執業，對本地畢業生公唔公平？假設有好多呢類醫生返港執業，公立醫院培訓職位夠唔夠？依家接受外科培訓嘅醫生都唔夠手術做。」冼又指不希望立法會會凌駕醫委會及醫生專業自主，如如何評估是否符合醫生專業水平，政府都需要採納醫學界意見。

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