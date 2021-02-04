特首林鄭月娥今出席立法會答問大會時表明，當局將立法訂明區議員需要宣誓，而其他公職人員則會另行處理，政制及內地事務局局長於農曆年後提交草案予立法會審議。

農曆年後提區議員宣誓草案予立會審議

林鄭在答問會上開首發言20分鐘，提出5項立法工作，大部份屬備受爭議事項，包括要求區議員宣誓。她指將立法訂明公職人員宣誓要求，符合一國兩制憲制秩序，亦體現「愛國者治港」的天經地義。

她認為區議員理應屬於須依法宣誓的公職人員，當局將立法訂明區議員需要宣誓，而其他公職人員則會另行處理，政制及內地事務局局長於農曆年後提交草案予立法會審議。

引入更多非本地培訓醫生 申請人須為香港永久居民

她又指，將立法引入更多非本地培訓醫生，紓緩本港醫生短缺問題；申請人須為香港永久居民、在獲認可的非本地醫學院畢業及取得資格，到港後須在公營醫療系統服務一段時間，而不可私人執業。她指目前醫管局仍欠缺660個醫生，又以世衛前總幹事陳馮富珍、行會成員李國章、港大醫學院院長梁卓偉為例，指他們都是非本地培訓醫生。

研「起底」刑事化冀本立法年度通過 檢視查冊制度

林鄭並提到要先處理「較迫切」的「起底」行為，並引述私隱專員早前稱個人資料被「武器化」，會從執法、修例處理虛假訊息、侵犯個人私隱、擾亂社會秩序行為，包括研究將「起底」刑事化，賦權私隱專員移除內容及檢控，並爭取本立法年度通過，政府各部門亦正檢視查冊法律規定及行政安排，視乎需要作出調整甚至修例，「更好」保障個人私隱。

立法制定劏房租務管制

其餘立法工作包括制定劏房租務管制機制，工作小組將會3月底向政府和立法會提交報告，亦會以書面同意工聯會議員麥美娟可以提出私人條例草案，修訂《水務設施規例》的部分條文，規定業主只可收回根據規例第46條所繳付的水費；以及加強舊式樓宇消防安全，賦權消防處及屋宇署進行消防改善工程，其後再向大廈收回費用。

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