【襲警案】

【本報訊】立法會前議員區諾軒前年7月到旺角調停警方清場，其間用咪高峯底敲鑿警員長盾，及後被指用大聲公近距離發言，損害警司高振邦耳朵，受審後兩項襲警罪成。他早前向高等法院就定罪提上訴，即日遭法官潘敏琦駁回。潘官昨頒下書面理據，指區諾軒當日阻撓清場行動，行為必屬非法，不斷追着警司用大聲公發言亦屬有惡意。

指人踩人解說屬砌詞

判決理由書指，上訴人區諾軒一方稱他因應出現人踩人情況，危急下才要求警方停止任務；惟法官閱讀原審裁判官梁嘉琪對相關影片內容的書面撮要後，指區在有人叫「人踩人」之前已辱罵警員「死黑警」及在前線叫嚷，阻撓清場及用敲打警員的長盾。法官認為人踩人論點牽強，屬事後孔明的砌詞。他敲鑿警員長盾明顯是發洩情緒，不屬可接受範圍及得到允許，行為屬非法。

理由書重申法官早前在庭上說法，指區以尊貴議員身份，針對性地稱呼警察為「死黑警」及「毅進仔」，可見其不屑或貶意。法官自言並非活在象牙塔內，知道「毅進仔」一詞含義。上訴人向聽從指示執行職務的警員施壓，強人所難和肆意挑釁謾罵，大狀稱他不知警長不同意長盾被襲擊之說不攻自破。

至於大聲公聲音襲警，法官指接駁咪高峯的揚聲器有一定威力，上訴人在不同階段刻意行近或追着警員，聲嘶力竭和激動表達訴求，警員亦形容當時「嘈」。從上訴人的說話方式和不斷追着警員移動，唯一合理推論是他當時行為懷有惡意。

另外，就案發時持長盾警長是否面對即時及非法武力，上訴方倚賴立法會前議員黃毓民掟杯案案例，但潘官認為掟杯案的情節有其獨特之處，不能與本案一概而論。

案件編號：HCMA161/20