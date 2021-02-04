特首林鄭月娥借答問大會主動提出多項建制派夢寐以求、涉及修改法例的建議，席間更意有所指稱，若在去年的立法會，有兩、三個項目當局不會提出。有評論員認為，林鄭提出每項舉措都屬政治考慮，一為今年不知會否舉行的立法會選舉、二則為其連任鋪路，說到底林鄭無異是「折磨緊大家」。

自早前林鄭向北京述職後，連日來港府在全港不同地方瘋狂封區，政治上未見再有大動作。不過今日借建制派主導的答問大會，林鄭一口氣回應多項建制派鼓吹多時的措施，例如針對民主派的區議員宣誓、聲稱針對假新聞和起底等修例立法、引入非本地培訓醫生，以及劏房租務管制等。

同時，林鄭更乘機發難，揚言現在立法會是香港要珍惜、「畀我哋做事」的立法機關，因為若果是去年的立法會，有兩、三個項目當局不會提出。

劉銳紹：討好建制派 一為立會選舉 二為連任

時事評論員劉銳紹認為，現時林鄭的管治理念是「唔會選擇地（全）按北京精神做事」，凡涉及政治問題，譬如公職人員宣誓，林鄭肯定照單全收。

民生方面，林鄭採納不少建制派訴求，一方面可以替建制派為暫訂今年舉行的立法會選舉累積「政績」，另一方面今年底就是選委會換屆選舉，而選委會又必定會以建制派為主，現時林鄭順應建制派意思，無非為減少她在特首選舉時要承受的攻擊和壓力。

至於建制派也要求多時的失業援助，林鄭未有應允。劉銳紹相信，因為要求失業援助的不單止有建制派，民主派也有不少人爭取，故林鄭或會認為，一旦推出失業援助，民主派也可邀功，而林鄭「唔會畀你（民主派）任何攞分嘅機會」，加上失業援助的對象主要為基層市民，在信奉「食飽咗就要民主」思想下，林鄭更不會讓基層有好日子過。

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