港府昨晚約8時半「突襲」土瓜灣道定安大廈D座，要求大廈內居民均須接受強制檢測，該處在過去14日有兩宗確診，其中1宗源頭不明。港府今早稱，土瓜灣「受限區域」約241名居民接受檢測，未驗出確診個案，惟大廈至今早至10時20分，警員終於移走大廈對出的鐵馬，區域正式解封，比早前預計約早上6時半遲近4小時。大部份居民認同檢測有需要，更有居民稱已有心理準備，但亦有居民質疑檢測成效。

今早6時半起大廈正式解封前，已陸續有居民欲離開封鎖範圍趕上班上學。昨晚於D座當值的夜更保安李先生今晨約6時50分獲放行，他昨晚上班期間亦有接受檢測，約凌晨1時收到陰性結果。李先生表示，未感封廈檢測為他帶來不便，稱理解疫情仍然嚴重。

居民質疑各座天井互通 卻只封一座

居民鄧小姐表示，昨晚將近10時才知道需要檢測，至凌晨2時仍未獲發結果，故整晚也睡得不好。鄧又稱，原先她要8時半抵達上班地點。但大廈至上午8時仍未完全解封，認為檢測影響了自己的工作。

被問及檢測有沒有成效，鄧認為大廈有確診個案已是數日前，批評現在才封廈檢測是太遲，並且勞民傷財，「而家你（政府）過咗幾日先嚟做檢測，就算畀你搵到，都過咗幾日，（按理）個傳染範圍應該好多⋯⋯但而家係搵極都搵唔到。」她又稱，定安大廈各座的天井共通，質疑政府為何只封D座的理據。

至於居於低層的蔡女士昨晚同約10時進行檢測，今晨約4時有結果。她認為雖然檢測突如其來，但做了檢測會較為安心。她又稱，早前大廈有確診個案時，未有主動進行檢測。

居民陳女士亦認同封廈檢測有必要，因為社區內或仍有隱形傳播鏈。另一居民陸先生更稱，留意到政府近日四處封區檢測，他對此已有心理準備。但陸先生認為此病毒殺傷力強，認同政府多做檢測。

現時警員仍在大廈外架起鐵馬，並以膠帶圍封巴士站。大廈門外亦仍有穿全套保護衣人員留守，為進出人士登記。

241居民檢測惟0確診 冇人未檢測

大廈足足遲了近4小時才正式解封，但政府今早6時半左右發稿表示，土瓜灣封鎖區內已檢測人士如能出示陰性檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向人員提供個人資料後，經由指定出口離開。 而截至今日零時30分，該區約241名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。職員到訪約108戶，約8戶在過程中沒人應門。

政府其後再宣佈，執法行動今早約9時45分完結，其間未發現有人未進行強制檢測。食物及衞生局局長考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷限制與檢測宣告。

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