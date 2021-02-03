【本報訊】困擾本港的第四波疫情或見曙光，昨新增19宗確診，創兩個半月以來的新低，初步確診約20宗，累計個案10,531宗。新增個案全為本地個案，當中七宗源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認確診數字近日回落，但仍有不少源頭不明個案，反映疫情未完全受控。

兩周內14中招者到朗豪坊

張竹君昨被問到近日確診數字持續回落，是否反映本港疫情受控時指，「睇數字嚟講呢兩日係有啲緩和嘅，但都要睇耐少少」，現時仍有不少源頭不明個案，指每宗源頭不明個案背後皆可能是一條傳播鏈，因此不能說疫情完全受控。在記者追問下，她重申從數字上來說疫情是有所回落，但未敢貿然判斷疫情有所緩和。被問到有飲食及酒吧業要求疫情緩和下放寬營業限制，張無正面回應，僅指站在公共衞生角度，任何放寬措施都有可能引起疫情反彈。

朗豪坊Uniqlo群組、三跑地盤群組和救世軍南山長者之家感染群組均各多一宗確診。Uniqlo增至四名職員染疫，該群組累計六人確診。被追問過去14日最少14名確診者曾到朗豪坊，該處有否有爆疫風險，張稱雖然多名在朗豪坊工作人士確診，但該處無明顯爆疫，而且朗豪坊是大型商場，很多確診者都有去類似商場逛街或食飯。

至於機場三跑地盤組持續有新增個案，張指新增個案均於檢疫中心確診，不認為有擴散迹象。至於是否須強制地盤檢測，她認同地盤應定期檢測，惟是否強制「要睇部門點樣諗」。昨增七宗源頭不明個案，相關確診者居住大廈被納入強檢。另外，中大一名藥劑學院學生昨初步確診，該學生上月26日回校上課及於校內餐廳用膳，有關地點將消毒清潔。大學本部的一起素餐廳門外貼出通知暫停營業，疑與事件有關。