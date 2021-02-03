【本報訊】疫下港人困守小城，過去一年來只能本土郊遊。漁護署去年檢控了700名涉嫌違反防疫法例的郊遊人士，亦曾向非法使用郊野公園的越野電單車司機作出檢控。

越野電單車闖郊野破壞環境

環境局長黃錦星書面回覆立法會質詢，漁護署去年就《控制疾病規例》有關限制群組聚集的規例及《郊野公園及特別地區規例》有關禁止露營或燒烤活動的規例進行逾六萬次巡查，並向逾700名涉嫌在郊野違反有關防疫措施人士採取執法行動。為了呼籲郊遊人士遵守規則，漁護署聘用宣傳大使，在郊遊熱點提醒郊遊人士注意個人及環境衞生、保持合適的社交距離及佩戴口罩等。

越野單車活動亦對山體造成破壞。以林村郊野公園內的桂角山為例，越野電單車司機長期在該處活動，懷疑因此導致山頭植被消失，但政府執法行動相當有限。黃錦星提交的數字顯示，過去五年在該處非法電單車活動的檢控個案僅四宗，連同其他郊野公園，五年來整體檢控個案僅76宗。

黃錦星表示，漁護署十分關注越野電單車違例進入郊野公園的情況，該署職員會不時巡邏各郊野公園，如發現違反法例的行為會執法行動。漁護署近日已派員前往林村郊野公園視察及了解情況，加強巡邏。由於涉事的越野電單車亦可能涉及其他違例行為，漁護署已與相關執法部門聯繫，安排聯合行動以打擊違規行為。