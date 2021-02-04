患有亞氏保加症及過度活躍症的15歲男生，早前承認向已婚警察宿舍投擲汽油彈，裁判官何俊堯念在他受病情影響而犯案，且已有悔意，判他接受感化3年。律政司不滿判刑過輕，早前申請覆核，上訴庭聆訊後認為原審裁判官原則上出錯，撤銷原判。辯方強調，被告有情緒問題，建議改判更生中心；惟律政司批評被告毫無同理心，上訴庭則強調需要將成人判刑標準套用於未成年人身上，最後改判被告進入服刑期較長的教導所。被告母親庭外淚訴重判，更追着律政司人員直斥：「賺埋啲咁嘅陰騭錢！」

案件今由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官潘敏琦處理。上訴庭今早休庭片刻，商討判刑選項，其間被告母親庭外情緒激動，不斷哭訴：「點解一定要判得咁嚴？點解一定要判得咁重？」

被告父親庭外謂：「單官司拖、拖、拖，由前年拖到今日，都1年零3個月，做咗5個月感化令；明白法庭冇扣減，但邊個賠返畀佢（被告）呢？」

上訴庭多番提及被告聲稱遭人脅迫犯案 辯方澄清非諉過於人

被告最終遭改判進入教導所。他被押離法庭時，旁聽人士紛紛起立，舉高手臂呼叫「撐住」，被告雙眼帶笑意，豎起姆指回應，又向父母做出「OK」手勢。被告母親庭外一路追着律政司人員至電梯大堂，與其他旁聽人士高呼「賺埋啲咁嘅陰騭錢」、「黑警死全家」。

辯方今陳詞澄清，被告在報告中自稱因被脅迫才犯案，並非要諉過於人；他清楚自己有自由意志離開現場，而辯方亦不依賴「脅迫」的部份。惟原訟庭法官潘敏琦質疑：「係撤回咗，唔係完全冇提及過……但又同感化官講係脅迫，依家又講只係背景，係咪有少少出爾反爾？」

辯方回應指，這只是年輕人的平常語句，並非抗辯方向，強調法庭毋須考慮任何脅迫因素。辯方又引述報告指，感化官建議判處被告接受240小時社會服務令，但若法庭認為太輕，可考慮判處更生中心，兼顧阻嚇及更生，「唔需要損失太多自由，亦可帶出正面訊息：無論幾年輕、有咩病都唔可以犯法」。

更生中心最長服刑9個月教導所則3年 法官潘敏琦：呢個咪就係誘因囉

辯方亦強調被告有情緒管理問題，抗壓能力低於常人，而更生中心強調融入社會，更適合被告入住。辯方強調，法庭亦需要考慮刑期長短，指出更生中心最長刑期是9個月，而教導所則長達3年。

上訴庭法官彭偉昌回應指，自事件發生後，被告當時的問題已有正向發展，可能證明只要有足夠誘因及意志，被告仍能「打開新嘅一頁」。而法官潘敏琦聽過辯方就刑期長短提出的陳詞後則謂：「呢個咪就係彭官講嘅誘因囉。」

法官潘兆初補充指，若被告是成年人，他必然要坐監，「而且係以數年計」，強調法庭亦需要將判刑標準套用於未成年人身上。

律政司代表副刑事檢控專員林穎茜陳詞指，被告貫徹始終強調自己是在遭脅迫下犯案，又指被告父母曾向感化官表示兒子受媒體影響，不自願犯案。被告父親庭上聞言狀甚驚訝，不禁謂：「冇講過！講大話！」遭庭上保安制止。

法官及律政司異口同聲指被告毫無同理心

林又引述報告指，被告只對為父母帶來擔心表示內疚，但對宿舍住戶生命受威脅一事則保持緘默。法官潘敏琦附和謂：「同之前報告顯示佢冇任何同理心，同出一轍。」林表示同意，續指被告「雖然有進展，但上堂遲到、會瞓覺」，又對宿舍住戶沒有同理心，建議法庭判處刑期較長的教導所。

案情指，一名退休男子前年11月18日下午4時許途徑柴灣已婚警察宿舍，發現被告與一名女子向宿舍掟汽油彈，當時二人均戴上口罩、身穿黑衣。退休漢見狀，企圖阻止及制服被告，女子則逃往漁灣邨。有人報警，被告被捕，警誡下保持緘默。

警方調查發現，被告投擲的汽油彈落在一名警長住所的外牆及窗外，女子投擲的汽油彈則落在宿舍行車路附近的外牆。警方在漁灣邨後樓梯的垃圾桶內找到未用過的汽油彈，以及在附近地上找到打火機。宿舍閉路電視拍到案發時有汽油彈落在宿舍行車路上，漁灣邨的閉路電視則拍到被告和女子犯案前手持汽油彈，在邨內後門現身。

【案件編號：CAAR12/20】

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