前年9月8日有示威者在旺角警署附近聚集，發生衝突。當晚一名23歲保險公司男秘書被指在太子港鐵站使用雷射筆，事隔一年半遭落案起訴在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。主任裁判官羅德泉批准被告保釋，但要求他交出所有旅遊證件，更特別提到旅遊證件包括BNO護照。

早前特區政府跟隨中國外交部宣佈，今年1月31日起不再承認英國國民（海外）護照 、即BNO護照為旅遊證件和身份證明。

本案被告為保險公司秘書梁振邦（23歲），被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指他於2019年9月8日在旺角太子港鐵站S1扶手電梯外公眾地方無合理辯解而管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。

辯方申請押後案件以索取文件。主任裁判官羅德泉批准被告以現金5,000元擔保外出，其間不得離港。羅官要求被告交出所有旅遊證件，更特別提到旅遊證件包括BNO。被告另須居於報稱地址、每星期向警署報到一次、每晚10時至翌晨6時宵禁、禁足案發地點一帶。 案件押後至3月31日再訊。

【案件編號：WKCC477/21】

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