灣仔區刑事調查隊男警涉嫌於2017年處理銀行櫃員機盜竊案時，偽造文件並冒充案件主管簽署，訛稱受害人通知已獲銀行賠償，不向警方提供口供，導致調查終結，令賊人於一年多後才落網。涉案男警上周被捕，被控三項偽造和一項在公職中行為失當罪，今在東區裁判法院提堂。裁判官應辯方要求，將案件押後至下月18日再訊，以便被告索取法律意見。被告獲准以1,000元現金保釋，其間不得接觸11名控方證人。

被告歐陽燊（28歲） 報稱公務員，據悉已停職。案件由重案組跟進，控罪指被告於2017年4月6日、4月8日和5月17日偽造虛假文書，分別在一宗案件的調查報告和紀錄中偽造事實，並偽造女督察余詠雪的簽名，意圖由自己或他人使用該文書而誘使另一人接受為真確文書，因而作出或不作出某些作為，以致對該人或其他人不利。

控罪續指，被告於2017年4月7日至7月20日期間身為警員，在執行公職過程中或與其有關的職務中，故意、蓄意及嚴重地作出不當行為，並無合理辯解或理由，在盜竊案件調查報告和紀錄中作出虛假陳述，報稱接獲受害人劉家慧通知，已獲得賠償及不會向警方提供口供，導致調查終結，從而讓賊人Frankel Judah Emmanuel在逃，直至2018年9月21日始被捕。

【案件編號：ESCC253/21】

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