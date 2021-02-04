去年5月市民抗議政府強推國安法及國歌法，上街示威。當日負責打擊堵路的警員開設WhatsApp群組分享交通情報，對話內容遭偷拍兼在網上廣傳，群組內兩名女警接獲多通滋擾電話。三男一女被控不斷打電話罪，繼早前一名男子認罪被判感化，今日再有一對男女在東區法院被判感化12個月。辯方求情指被告出於「無力感」而犯罪，裁判官劉綺雲反駁指，不能因為情緒而傷害他人，但謂：「不滿警方處理手法先至犯案，我都可以理解。」

男被告莫震熙（32歲）的大律師求情時指，被告受社交媒體影響，出於對社會事件的「無力感」而犯罪。同案女被告為女接待員黎芷欣（27歲）。裁判官判刑時指，被告認罪有悔意，雖然案件對事主構成影響，惟致電次數及時間不多，因此接納感化官建議。

兩名事主為女高級警員56170及女警長55519，她們去年5月27日參與維持公眾秩序行動，凌晨5時接獲情報指，示威者將會堵路。兩人遂與同袍開設WhatsApp群組分享交通資訊。

其後兩名女警接獲大量借貸、保險、美容服務的電話，還有不知名及不可辨識的來電，內容包括粗言穢語、不出聲的來電及恐嚇侮辱信息。

根據通話紀錄，黎曾用其母親登記的電話於32小時內向兩人打出8次電話，莫則以自己的電話於12小時內打出7次。

【案件編號：ESCC2475/20】

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