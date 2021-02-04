武漢肺炎肆虐逾年，基層勞工飽受無薪假、開工不足之苦，政府今天始肯宣佈，放寬在職家庭津貼計劃（職津）最低工時門檻，由每月144小時大幅減至72小時，為期僅1年，料額外2.4萬住戶受惠，涉款9.5億元，最快今年6月實施。以育有兩名小孩的4人家庭為例，每月合併工時達72小時，並符合入息及資產審查，每月可獲3,800元職津。

勞工及福利局局長羅致光指，考慮到去年疫情至今，不少家庭收入下降，同時因工時不足，連職津也不符合申請，造成雙重打擊，故當局決定暫時放寬職津申請資格，非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時降至72小時，單親住戶工時要求則維持不變。

向財委會申額外撥款$9.5億 最快6月實施

截至去年12月底，職津有5.63萬宗活躍個案，涉款約18億元。當局預計，限時放寬工時後，有額外2.4萬住戶受惠，當局稍後會向立法會財委會申請額外撥款9.5億元，料最快今年6月實施。

以一個四人家庭為例，限時放寬工時後，每月合併工時達72小時，並符合入息及資產審查，每月可獲3,800元職津；若工時達192小時，則可獲4,500元津貼。

同時，當局會取消以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼計劃（個人交津）。羅致光指，2019年推出公共交通費用補貼計劃，合資格個人交津受惠人可同時申領，被視為雙重津貼。而且有95%個人交津受惠人符合有時限放寬後職津的工時要求，即每月72小時；即使是現行職津工時門檻每月144小時，也有64%個人交津受惠人合資格。未來幾個月，職津辦會協助受助人過渡申請交津。

放寬食物銀行申請人資產上限 4人家庭上調至$54.8萬

此外，今年6月起，當局亦會暫時放寬食物銀行申請人的資產上限，為期12個月，4人家庭資產上限由26.4萬元上調至54.8萬元，1人家庭由9.9萬元上調至26.6萬元，與職津看齊。

現時職津按申請住戶的每月總工時和入息上限，劃分全額、3/4額及半額貼額。住戶每月總工時達192小時或以上，全額高額津貼為1,400元，3/4額高額及半額高額津貼則為1,050元及700元。每月總工時168至192小時以下可獲中額津貼額，分別為1,400元、1,050元及700元；每月總工時144至168小時以下則領基本津貼額，分別為1,000元、750元及500元。

單親住戶所需的工時要求相對較低，而申請住戶每名合資格兒童，每月亦可獲發津貼，劃一為全額1,400元，3/4額1,050元和半額700元。

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