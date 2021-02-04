中共國家主席習近平於林鄭述職時拋出愛國者治港主要路線後，最大愛國愛港陣營民建聯迅即提出「變革香港」大計，特首林鄭月娥今日出席立法會特首答問大會亦交出「五大功課」，包括農曆新年假後提交草案，立法制訂劏房租務管制、引入非本地培訓醫生等，預計今個立法年度提交，全部啱建制派口胃，難怪建制派6大板塊出聯合聲明畀like。

年底就舉行特首選委會選舉，林鄭砌靚任內成績表，建制大黨又提所謂「變革倡議」，與特首跑馬仔豈會沒關聯？時事評論員劉銳紹指林鄭五大任務政治行先，明顯為謀求連任鋪路；有民建聯中人亦直言，提出變革大計是「高層嘅事」，更加可圈可點，直認民建聯以往作為政黨太被動，透過選舉參政，最終仍要視乎特首願否聽意見，今次的大動作正是把握機會，不排除搵人加入特首戰團。

民建聯拋變相「政綱」埋班搏執政意圖明顯，暫時未知林鄭「五大功課」能否拉攏民建聯「冧飛」支持，或林鄭是否已獲北京加持，開綠燈再任一屆，但作為北京「親生仔」的民建聯特首戰前搞大龍鳳，親中陣營均認定是北京落柯打，或由民建聯整色整水，以示日後特首在民意支持下上場。

有民主派人士心水清，指中聯辦主任駱惠寧近日同林鄭出雙入對，西環治港出晒面，認為民建聯提出行政改革，無非為了配合中央搞集權，務求整個政治體制，上下都是所謂「愛國者」。

事實在北京全面管治下，由誰做特首，有分別嗎？

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