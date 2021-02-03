林鄭以視像通訊向習近平述職，鏡頭所見，林鄭與兩個官員一邊聽習近平訓話，一邊恭恭敬敬在作筆錄。這種開會做記錄的做法是大陸官場習氣，是一種儀式化的官場文化，代表下級對上級的忠誠與馴服，皇上聖明，罪臣該死，我辦事，你放心。

習近平那些訓示，無非都是官樣文章，照本宣科而已。對疫情的擔憂，安撫被制裁的官員，這些話誰來說都沒甚麼分別，分別的只是身份不同。習近平定於一尊，一句頂一萬句，不但要聽，而且要恭謹筆錄，以示絕對服從。

林鄭述職恭謹筆錄表忠

人不可一心二用，一邊用心筆錄，勢不可能專心聽，寫一個字漏聽一句話，再寫再漏，只剩斷簡零章，表面態度很恭謹，其實效果正好相反。既然以視像通訊開會，事後翻看錄影，甚麼都有了，做甚麼記錄？做記錄只是擺擺樣子，講話的人高高在上，記錄的人俯首在下，貶低自己的同時，抬高了領袖權威，做一場戲給市民看，無上政治權威就這樣樹立起來。

這種事在民主國家絕不會發生，總統首相講話，不但無人筆錄，反駁喧嘩起哄都是常事，總統首相無非凡人一個，並沒有那麼高不可攀。只有極權國家重視這種儀式化的可笑規矩，儀式化可以抬高黨性，貶損人性。

林鄭恭謹作筆錄是小事，但在香港卻是開一代「新風」。香港官場本無這種習氣，「一國一制」之下，連這種小姿態也不得不緊跟，否則就是忠誠的問題了。日後香港官場，各級官員聽林鄭作指示，會不會也要當場做筆錄，以示高度馴服，加強黨性，那就要往後看了。

中共官場文化入侵香港，社會瀰漫有黨性冇人性的氛圍，官場儀式化，官民等級化，市民奴僕化，黨性膨脹，人性泯滅，這就是獨裁體制存在的社會文化基礎。 幾乎與此同時，發生了一位孕婦被警察暴力壓制、造成嬰兒早產的悲劇事件。在事件中反映出來的，是香港警察毫無人性對弱勢者的迫害，這也是在香港歷史上從未發生過的惡劣事件。

一個警察執勤時碰上孕婦，不管她有沒有過錯，都應該先將她的安全放在第一位。當事人已一再聲明自己懷孕，警察居然不加求證斷言她是假的，然後推倒在地，反鎖雙手，聲大夾惡，幾近虐待，因此造成孕婦受驚，胎兒震動，送院後早產。萬一危及嬰兒生命，或落下殘疾，那幾個警察就要負刑責。

維穩至上 無視人民生命

這種事在殖民地時代絕不會發生。自去年反送中運動以來，警察暴力不斷升級，權力不斷膨脹，警察規章遭到破壞，法律成了虛設，警察正常的同情心與同理心也喪失殆盡。今次事件絕不是孤立事件，它反映了香港官場文化的淪落，反映了集權政府無視人民生命財產安全的無情與傲慢。

香港急速大陸化，大陸那一套不將人當人，為了維穩甚麼惡毒骯髒的事都可以做出來的風氣，已經登陸香港。林鄭一面在習近平面前恭謹如僕，一面又縱容惡警對婦孺施暴，兩件事從不同側面反映，一種有黨性無人性的政治文化，已經在香港落地生根。

被迫害的孕婦據說全家都是藍絲，向來撐警，今次親身體會無良政權對自己的迫害，應得到一點啟示：一個政權敗壞了，所有人都是受害者，不管你是甚麼政治立場，你在一個無人性的體制中，你就會遭受無人性的對待。

在民主國家，領袖也是常人，赤腳踩單車有之，上街買菜有之，人人皆可平視，普通人與國家領導人沒有貴賤之分。在獨裁黨國，一面是俯首稱臣的奴性，一面是居高臨下的黨性，二者的共同點就是無人性。

香港官場大陸化，從林鄭述職作筆錄開始，獨裁政權有黨性無人性，自無辜孕婦受害開始。

方圓

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