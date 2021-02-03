英國《經濟學人》智庫發表2020年度全球民主指數，審視全球167個國家及地區的民主狀況。挪威的民主程度高踞全球榜首，而去年實施港版國安法及押後立法會選舉的香港排名跌至第87，按年大跌12位，亦失去「有瑕疵民主」地位，排名比泰國（73位）、菲律賓（55位）等多個亞太區國家還要低。

《經濟學人》形容，香港的民主狀況連續第二年惡化，民主評分在10分滿分中，只取得5.57分，由過去八年處於的「有瑕疵民主」類別，跌至僅高於威權政治制度的「混合政權」類別。香港的下跌幅度也是整個亞太地區第二大，僅次於緬甸。

在各個細項中，香港於公民自由及政治文化兩個項目表現較佳，但「選舉過程與多元」及「政府運作」評分均在10分滿分中得低於4分。《經濟學人》指港府壓制對政治改革的討論，並實施港版國安法，限制香港政治自由及破壞司法獨立，而2020整年中，多名民主派人士被捕、數以百計示威者被監禁；中國政府亦不容納主張香港取得更多自治權的政黨。

台東亞最佳 達「完全民主」

中國就只排第151位。《經濟學人》指中國在武肺期間封鎖武漢，並隨着疫情散播而擴至其他地點，估計高峯期7.6億人口處於居家令，形容是嚴苛做法，亦反映中國政府對國民的絕對控制。

亞太地區民主呈個別發展，儘管香港、緬甸等地民主程度倒退，但台灣去年1月成功舉行大選，在全球民主排名大升20級至第11位，是東亞地區最高，與日本及南韓一同由「有瑕疵民主」進步為完全民主地區，澳洲及新西蘭亦保持完全民主水平。

《經濟學人》形容台灣是全年民主的最大贏家，在「選舉過程與多元」類別更取得滿分10分。《經濟學人》讚揚台灣大選顯示當地民主面對中國威脅時仍能保持韌性，指選舉投票率高企，年輕人亦踴躍參與，形容台灣示範了「積極參與民主是保衞未來的最佳方式」，又指台灣對民主的堅持，或是受香港政治局勢影響。

英國《經濟學人》智庫