原於去年9月啟用的港鐵東鐵綫新訊號系統，因被揭入錯線等問題，臨時煞停啟用；事隔近5個月，港鐵日前稱已解決相關問題，強調新系統為「安全及良好」，並於周六（6日）啟用。《蘋果》獲悉，新系統上周五（29日）通過政府審批，而在通過審批前兩日，曾發生列車於車務控制中心顯示屏消失的事件，現時系統亦要由人手介入控制，以免出現「入錯線」等問題。港鐵回覆查詢時解釋，消失於顯示屏的列車為備用列車，不會於系統顯示，並稱當日系統測試表現符合預期，又重申「入錯線」情況已解決，毋須實施相關營運管控措施。

《蘋果》獲悉，事故發生於上月27日凌晨，當日測試主要模擬列車行駛火炭及馬場的路段，以測試列車駛經道岔位置，即俗稱波口位置，以進入預定月台及路線。當時有4輛列車行駛，惟測試期間，車務控制中心顯示屏一度未能顯示部份列車的實時位置，及後才回復正常。據悉，新系統上周五（29日）通過政府審批，換言之，上述事件僅發生於審批通過前夕。據了解，港鐵現時更將系統改由人手介入控制，以免列車於馬場、火炭等路段再次出現「入錯線」等問題。

東鐵綫新訊號系統本周六啟用，同日9卡列車亦會投入運作，但據了解，韓國製「9卡車」的駕駛室沒有窗，亦未有安裝冷氣，僅設有風扇。有車長反映在新列車駕駛室感到侷促，空氣流通差，憂會中暑。現時兩款「12卡」列車均設有獨立冷氣，認為港鐵應在駕駛室加裝獨立冷氣等，加強空氣流通。

稱無參與測試列車不會顯示

港鐵回覆《蘋果》查詢時稱，翻查1月27日紀錄，當日非行車時段的測試進展順利，系統表現符合預期。港鐵稱，新訊號系統未投入服務時，每次在非行車時段進行測試前，需用數分鐘時間重啟新系統作為測試前的準備，系統在過程中不會顯示列車標示，當參與測試的列車經系統「設定」後，標示就會在系統顯示屏出現。

港鐵稱，當晚安排了4列列車，包括3輛12卡列車及1輛9卡車於沙田站至大學站路段參與非行車時段測試，而其中1列12卡列車是作為後備之用。當新訊號系統啟用後，3輛列車按計劃參與了測試，並標示於車務控制中心的顯示屏上。第4輛備用列車則安排於馬場站等候，由於該列車毋須經系統設定，屏幕上不會出現標示。港鐵稱，當時還有另一列車亦停泊於馬場站，該列車並不屬於參與測試的列車，所以該列車的標示不會出現於車務控制中心的顯示屏上，上述情況均屬測試預計之內。港鐵指，無論有否設定標示，同樣受到「列車自動保護系統」的監察及保護，確保列車之間的安全距離。

毋須實施「營運管控措施」

至於是否須人手介入控制新系統，以免「入錯線」的問題，港鐵則稱系統技術調查報告已就相關情況落實及執行技術解決方案，毋須實施相關營運管控措施，惟沒有仔細交代何謂「相關營運管控措施」。

機電署回覆，東鐵綫新訊號系統已在不同情景下，重複進行多番測試，其間並沒有任何異常的情況，訊號系統亦記載了相關測試紀錄。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！