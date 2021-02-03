【本報訊】大埔富亨邨前晚發生警員開槍案，警方追截一輛可疑私家車時，近距離向車開一槍，現場閉路電視拍得整個開槍過程，飛虎隊前教官看過片段指警員短距離開槍不合指引。

前晚11時49分，機動部隊警員在富亨邨發現一輛可疑私家車，上前截查，車旁男子拔足逃走被制服，在其身旁撿獲懷疑可卡因。其間私家車司機加速駛走。本報獲得閉路電視片段，拍到兩警衝出行人路追截，當時私家車由倔頭路掉頭，其中一名警員擎槍由行人路步出向車開槍，私家車高速右轉後失控撞欄後四輪朝天。

林卓廷︰片段否定「生命受威脅」

事發後私家車擋風玻璃留有彈孔，23歲姓陳司機落車企圖逃走但被制服，20歲姓鄧女乘客肩膊受傷被困要由消防救出送院。事件中，子彈未有擊中人，警方在車上撿獲12包約重七克懷疑可卡因毒品。

警方交代案情稱，事發時私家車在倔頭路掉頭時高速衝向警員，指「警員馬上高聲警告，命令司機停車，惟司機未有理會，並且加速衝向警員。警員生命受到即時威脅，其中一名警員向這輛私家車開一槍。」被捕三人涉嫌販運危險藥物，男司機另涉危駕被捕。

飛虎隊前教官梁家聲看過片段後指，警員開槍原則包括阻止嚴重罪案發生及保障個人生命安全，但昨日事件中警員僅在追截可疑車輛，並未確定其犯罪舉動，相反警員衝出路邊向行駛中的車輛開槍，可能對自己構成危險，車輛若失控更可能危害其他途人或車輛。

立法會前議員林卓廷指，片段否定警方指「生命受威脅」說法。他指自抗爭運動後，警隊充斥盲撐文化，「以前開槍要寫足一年報告，𠵱家反而係高層幫手解畫」，質疑前線警員冇王管，難令公眾對警隊再有信心。