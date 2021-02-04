京港政府聯手於去年底DQ公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和專業議政梁繼昌的議員資格，政權會否追討4人的薪津受到關注。立法會行政管理委員會明日將開會討論4名DQ議員的薪津安排，委員就處理方式意見紛紜。

有關薪津的爭議源於4名議員在去年11月中被DQ，然而人大的決定卻稱4人在去年7月30日起已經喪失議員資格，有建議認為4人應該將8月至11月所得的薪津歸還。以4名議員人月薪為10.2萬多、每年282萬元營運辦事處津貼，以及每年22.5萬多元的酬酢及交通津貼計算，每名被DQ的議員可被追討的金額高達194萬多元。

行管會委員：因中央出手 處理方式應有別過往

有行管會委員透露，明日的會上會討論DQ4的薪酬安排，他個人傾向不作任何追討，認為4人即使被DQ，在8至11月內都有履行議員的職務，參考立法會4年前在DQ劉小麗、姚松炎、梁國雄及羅冠聰的安排，建議「放生」，不過他明言自己非「主流」意見。

另一行管會委員則認為，有別於之前劉小麗等人由法庭裁定喪失資格，今次是北京政府所作出的決定，認為處理方式要有別於過往。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！